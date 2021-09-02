5 yaş altı çocuklarda sık rastlanan Rota virüsü belirtileri

İshal ve kusma ile kendini belli eden Rota virüsü, 5 yaşına kadar neredeyse yüzde 90 oranında görülüyor. Peki Rota virüsü nedir, nasıl bulaşır? İşte belirtileri ve tedavisi...

Rota kelimesi latincede tekerlek anlamını taşır, virüsün yapısı tekerleği andırdığı için Rotavirüs ismi verilmiştir. Bu virüsler özellikle 5 yaş altı çocuklarda , görülen en sık ve en ağır seyirli ishale sebep olan virüslerdir.

Hastalık yüksek ateş, kusma ve ishal ile kendini gösterir. Hastalığın tedavisinde belirli bir ilaç yoktur. Hastane, okul, kreş gibi toplu yaşanan alanlarda salgınlara neden olabilmektedir.

Anne ve babaların dikkatli olması gereken Rota virüsü, hastaneye ishal şikayetiyle başvurulan vakaların çoğunu oluştuyor.

Enfeksiyon ve buna bağlı ishal, küçük çocukların vücut sıvılarını çok hızlı bir şekilde kaybetmelerine ve dehidratasyona neden olduğu için tehlikeli olabiliyor.

Peki Rota virüsü nedir, nasıl bulaşır? Rota virüs belirtileri ve tedavisine dair merak edilenler...

ROTA VİRÜSÜ NEDİR?

Rotavirus, özellikle 2 yaşından küçük çocuklarda ciddi ishale neden olan viral bir enfeksiyondur. 5 yaşın altındaki çocuklarda tüm ishal vakalarının neredeyse yüzde 10’u rota virüsü nedeniyledir.

Bulaşma ağız ve dışkı yoluyla olur. Kirli su ve gıda, hasta çocukla temas, dışkı ile kirlenmiş eller, çeşitli eşyalar ve oyuncaklar ile bulaş görülmektedir.

ROTA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Rota virüs, dışkı tahlili yoluyla tespit edilir.

Semptomlar genellikle çocuk enfekte olduktan iki ila üç gün sonra ortaya çıkar. İlk belirtiler ateş, midede rahatsızlık hissi ve kusmadır. Beraberinde karın ağrıları da gelebilir.

İshalin neden olduğu dehidrasyon ile birlikte şu belirtilere de rastlanabilir:

Az idrara çıkma

Ağız ve boğaz kuruluğu

Ayağa kalkarken baş dönmesi

Ağladığında çok az ya da hiç gözyaşı olmaması

Alışılmadık uyku düzeni ya da kafa karışıklığı

Yorgunluk veya huzursuzluk

Sinirlilik

Hızlı nefes alıp verme

Uzun süre bebeğin bezinin kuru kalması

TEDAVİ YÖNTEMİ

Rota virüsünün neden olduğu enfeksiyonu ortadan kaldırmak için uygulanabilecek bir tedavi protokolü bulunmuyor. Virüsü atlatmada sıvı tüketimini artırmak ilk adımlardan birisi.

Rotavirüsten korunmak için el yıkama gibi iyi hijyen alışkanlıkları ve bilinen enfekte kişi ile temastan kaçınma en önemli önerilerdir. Ancak rotavirüs enfeksiyonunu önlemenin en etkili yolu rotavirüs aşısıdır

2 ayın üzerindeki bebeklere ilk dozu 2 aylıkken başlamak üzere, ağız yolu ile 2 veya 3 dozda aşılama Rota virüs ishallerinin önlenmesinde önem kazanmaktadır.