50 yaş ve üstü ne zaman aşı olacak? Sağlık Bakanlığı aşı takvimi 2021..

50 yaş ve üstü ne zaman aşı olacak? Sağlık Bakanlığı aşı takvimi 2021..

Hangi yaş grubunun ne zaman aşı olacağını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden aşılama takviminin araştırıyor. Peki, 50 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Sağlık Bakanlığı aşı takvimi belli oldu mu?

Ne zaman aşı olacağım sorusu vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. 60-65 yaş grupların aşılanmasının ardından gözler 50 yaş gruplarına çevrildi.

İki doz uygulanan koronavirüs aşı takviminde sıra kime geldi araştırılıyor. Risk gruplarına ve yaş sıralamasına göre ilerleyen takvim sonucunda Türkiye'de 17 milyon vatandaş aşılandı.

Peki 50 yaş ve üstü ne zaman aşı olacak? İşte Sağlık Bakanlığı aşı takvimine dair detaylar..

50 YAŞ KORONAVİRÜS AŞISI BAŞLADI MI?

50 yaş üstü ve diğer yaş gruplarının hangi tarihlerde aşılanacağı henüz belli olmadı.

60-65 yaş arası ve risk grubunda yer alanların aşılama sürecinin tamamlanmasının ardından diğer yaş grupları için aşı takviminin açıklanması bekleniyor.

50 YAŞ VE ÜSTÜ NE ZAMAN AŞI OLACAK?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile aşı sıralaması belli oldu. Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek belirlenen Covid-19 aşısı uygulanacak meslek grupları da açıklandı. .

Buna göre, aşılamanın birinci aşamasının A grubunda sağlık kurumunda çalışanlar (kamu, özel, üniversite, vakıf vb. tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil) ile tüm eczane çalışanları (eczacı ve kalfalar dahil) bulunuyor.

Birinci aşamanın B grubunda yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar, C grubunda ise 65 yaş ve üstü bireyler yer alıyor.

İkinci aşamada A grubunda, hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörlerin çalışanları bulunuyor. Bu sektörler ise şu şekilde sıralanıyor:

"Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri),gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.),taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar"

Bunların ardından ikinci aşamada 50 yaşlarındaki bireyler aşılanacak.