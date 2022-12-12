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    7 gün boyunca aç karnına ceviz suyu içmenin faydaları

    1 gece boyunca suda bekletilen cevizleri sabah aç karnına tüketmek, bakın nelere iyi geliyor.
    • Haber Merkezi
    • 12.12.2022 - 14:04
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    7 gün boyunca aç karnına ceviz suyu içmenin faydaları

    Gıdaların tek başlarına faydalı olduğu kadar tüketilme zamanları da önem arz ediyor. Doğru besini doğru zamanda vücuda almak sağlığa daha faydalı olmasını sağlıyor.

    Beyin sağlığı başta olmak üzere vitamin ve mineral deposu olan ceviz de en etkili kuruyemişler arasında yer alıyor.

    Akşam ceviz kabuğu ile birlikte suyun içerisinde bekletilerek hazırlanan ceviz suyu, kolestrol hastalarının bir numaralı şifası olarak bilinir.

    Özellikle 7 sabah aç karnına tüketilen ceviz, bakın nelere nelere iyi geliyor...

    7 gün boyunca aç karnına ceviz suyu içmenin faydaları #1

    Sabahları ceviz suyu içerseniz;

    Troid bezlerinin çalışmasını destekleyen ceviz suyu, kahvaltıdan önce tüketildiğinde etkisini daha iyi gösteriyor.

    Özellike 7 gün boyunca aralıksız tüketilen ceviz suyu, vücut değerlerini iyileştiriyor.

    Ceviz suyu, sinir ve stresi kontrol etmenizi sağlayarak güne rahat başlamanızı destekler.

    Ceviz suyunu aç karnına tüketmek, kolestrol seviyesini dengede tutmaya yardımcı olur.

    Ceviz suyuyla gargara yapmak, düzenli yapıldığı takdirde var olan diş tartarlarının geçmesini sağlar, yeni tartar oluşumunu önler, dişlerin beyazlamasına yardımcı olur.


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