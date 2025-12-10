7 saatten az uyuyanlara kötü haber...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Alkol ve sigara nedeniyle her geçen yıl artış gösteren ölümlere, uyku da eklendi.

ABD'li bilim insanları, uyku yetersizliğinin ölüm riskini arttırdığını ortaya koydu.

ABD araştırması, uyku yetersizliğinin sigaradan sonraki en güçlü ölüm riski göstergesi olduğunu gösterdi.

Bilim insanlarına göre, en az 7 ile 9 saatlik uykunun sağlıklı olarak alınması gerekiyor.

ARAŞTIRMA DETAYLARI

ABD’de Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi’nden Andrew McHill liderliğinde yürütülen çalışma, 2019-2025 döneminde 3 binden fazla bölgede uyku süresi ile yaşam süresi arasındaki ilişkiyi inceledi.

Araştırmanın SLEEP Advances dergisinde yayımlanan bulgularına göre bu ilişki; gelir düzeyi, sağlık hizmetlerine erişim veya kişinin kentsel-kırsal bir bölgede yaşaması gibi faktörlerden bağımsız.

Araştırmanın başyazarı Andrew McHill, “Bu kadar güçlü bir ilişki beklemiyordum” diyerek şunları söyledi:

İnsanların mümkün olduğunca 7-9 saat uyumaya gerçekten çaba göstermesi gerekiyor.

Yani, daha az uyku - daha kısa yaşam olarak ilişkilendiriliyor.