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    DSÖ, maymun çiçeği adının değiştirilmesini istiyor

    Cenevre merkezli sağlık örgütü, maymunlara saldırı sonrası hastalık için kullanılan isim konusunda değişiklik çağrısı yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 17.08.2022 - 08:51
    • Güncelleme : 17.08.2022 - 10:04
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    DSÖ, maymun çiçeği adının değiştirilmesini istiyor

    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), maymun çiçeği hastalığına yeni bir isim bulmak istiyor.

    Bu doğrultuda DSÖ, halkı maymun çiçeği adını değiştirmek için yardım sunmaya çağırdı.

    Uzmanlar, söz konusu ismin, adını aldığı primatlar için damgalayıcı olabileceği konusunda uyarıyor.

    "Damgalayıcı olmayan bir isim bulmak istiyoruz"

    Brezilya'da son günlerde virüsle ilgili endişeler nedeniyle maymunlara saldırılar düzenlenmişti.

    DSÖ Sözcüsü Fadela Chaib, "Maymun çiçeği adı, hastalıkları adlandırmada mevcut en iyi uygulamalardan önce verildi. Damgalayıcı olmayan bir isim bulmak istiyoruz." dedi.

    "Suça karşı en iyi yöntem"

    Yeni bir isim bulmalarının çok önemli olduğunu vurgulayan Chaib, "Çünkü bu, bir etnik gruba, bölgeye, ülkeye ve hayvana karşı herhangi bir suça karşı en iyi yöntem." diye konuştu.

    Maymun çiçeğinin yerine önerilen isimler

    Şimdiye kadar maymun çiçeğinin yerine OPOXID-22, Poxy McPoxface, Mpox gibi isimler önerildi.

    Ayrıca koronavirüsü "Çin virüsü" olarak tanımlayan ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'a işaret edilerek TRUMP-22 önerisi de ortaya atıldı.

    Bu ismin açılımı "2022'nin Tanınmayan Gizemli Kökenindeki Zehirli Döküntü" anlamına gelen "Toxic Rash of Unrecognized Mysterious Provenance of 2022" olarak belirlendi.

    DSÖ, maymun çiçeği adının değiştirilmesini istiyor #1

    Virüsün isminin ortaya çıkışı

    İngilizce'de "monkeypox" olarak bilinen maymun çiçeği ismi, virüsün ilk olarak 1958'de Danimarka'da araştırma için tutulan maymunlarda tanımlanması nedeniyle belirlendi.

    Al Jazeera'nin haberine göre, hastalık, birçok hayvanda ve en sık olarak kemirgenlerde ortaya çıkmaya başladı.


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