8 adımda kışın sırrını çözüyoruz! Bunların yapıldığı eve doktor girmiyor...

Havaların soğumasıyla birlikte salgın oranları da artıyor. Doğal çözümlerle bu kışı hasta olmadan atlatabilirsiniz. İşte yapmanız gerekenler...

Kış aylarında salgın artıyor, hasta sayıları uçuşa geçiyor. Özellikle çalışan bireyler ve öğrencilerin, bulundukları ortamdan dolayı hasta olma olasılığı daha yüksek.

Bizi hastalıklardan koruyan bağışıklık sistemi, kış aylarında gücünü kaybetmeye başlıyor. Bu durum hastalıkları beraberinde getiriyor.

Bakteriler ve virüsler özellikle kış aylarında sık sık karşımıza çıkıyor. Bundan kurtulmanın en basit yolu ise bağışıklığı güçlü tutmak. Özellikle beslenmeye dikkat etmek gerekiyor.

Ancak çalışan vatandaşlar, kimi zaman mesai saatleri içerisinde bu düzeni koruyamıyor. Çocuklarda ise okul gibi kalabalık ortamlarda hasta olma riski daha fazla görülüyor.

Beslenmenin yanı sıra aşağıdaki belirttiğimiz basit yöntemlerle de kendinizi hastalıklardan koruyabilirsiniz. Eğer bunları yaparsanız, bu kışı hasta olmadan geçireceksiniz...

Ayaklarınızı üşütmeyin

Ayaklarınızı üşüttüğünüz takdirde yumurtalıklar, üreme organları, mide, bağırsak, böbrekler, idrar yolları, basur, romatizma ve safra hastalıklarına zemin hazırlamış olursunuz. Ayaklarınızı sıcak tutun...

Oda sıcaklığı

Eğer her gün dışarı çıkan biriyseniz, eviniz çok sıcak olursa da hasta olabilirsiniz. Dışarısı ile evin sıcaklık farkı çok yüksek olursa bu değişim sizi rahatsız edebilir. Ev sıcaklığı maksimum 21 derece olmalı.

D vitamini

Kışın güneş ışınları azaldığı için vücudunuzdaki D vitamini oranı düşebilir. Her gün en az 20 dakika güneş altında kalmaya özen gösterin.

Şekerli yiyecek yemeyin

Kışın şekerli yiyecek yemeyi azaltın. Çünkü şeker vücut direncini düşürerek hasta olmanıza neden olabilir.

Temiz hava alın

Hava soğuk diye sürekli evde oturursanız, yine hasta olursunuz. Evdeki hava çok temiz olmadığı için hastalığa zemin hazırlar. Her gün mutlaka çıkıp hava almanız gerekiyor.

Kuşburnu ve ıhlamur

Kışın C vitamini yönünden yüksek olan kuşburnu ve ıhlamur çayı içmeyi ihmal etmeyin. Antioksidan yönünden yüksektir ve sizi hastalıklara karşı korur.

Bol bol su için

Kışın soğukta canınız su içmek istemeyebilir ve yaz aylarına göre daha az su içebilirsiniz. Ancak bu çok yanlış bir davranıştır. Vücut bu değişikliği tespit eder ve direnciniz düşer. Kışın bol bol su içmeniz gerekir. Günde en az 6-8 bardak su içmeye özen gösterin.

Balık yiyin

Kışın her hafta bir kez balık yerseniz, vücut direnciniz inanılmaz oranda artar. Ancak kızartma değil, ızgara ya da fırında pişirip yemeye özden gösterin.