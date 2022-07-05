9 adımda kurban öncesi derin dondurucu/buzluk temizliği! Es geçen çok pişman...

Kurban Bayramı öncesinde temizlik noktalarından en önemlisi de dondurucular. Etlerin saklanacağı derin dondurucu ve buzlukları temizlemenin püf noktalarını sıraladık...

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, bayram temizlikleri de yavaştan başladı.

Adetlerimiz arasında yer alan bayram temizliğinde kurbana özel olarak dondurucular da özenle hazırlanıyor.

Kurban etlerinin saklanacağı buzluklar, dip köşe dezenfekte ediliyor. Aksi takdirde kötü koku ve hoş olmayan görüntüler ortaya çıkabiliyor.

Bu nedenle kurban öncesi buzdolabı temizliği oldukça önemli bir husus.

Peki buzluk ve derin dondurucu nasıl temizliği nasıl yapılmalı? Buyrun püf noktaları...

Kurban öncesi dondurucu temizliği nasıl yapılır?