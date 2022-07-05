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    9 adımda kurban öncesi derin dondurucu/buzluk temizliği! Es geçen çok pişman...

    Kurban Bayramı öncesinde temizlik noktalarından en önemlisi de dondurucular. Etlerin saklanacağı derin dondurucu ve buzlukları temizlemenin püf noktalarını sıraladık...
    • Haber Merkezi
    • 05.07.2022 - 13:19
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    9 adımda kurban öncesi derin dondurucu/buzluk temizliği! Es geçen çok pişman...

    Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, bayram temizlikleri de yavaştan başladı.

    Adetlerimiz arasında yer alan bayram temizliğinde kurbana özel olarak dondurucular da özenle hazırlanıyor.

    Kurban etlerinin saklanacağı buzluklar, dip köşe dezenfekte ediliyor. Aksi takdirde kötü koku ve hoş olmayan görüntüler ortaya çıkabiliyor.

    Bu nedenle kurban öncesi buzdolabı temizliği oldukça önemli bir husus.

    Peki buzluk ve derin dondurucu nasıl temizliği nasıl yapılmalı? Buyrun püf noktaları...

    Kurban öncesi dondurucu temizliği nasıl yapılır?

    • Öncelikle buzluk temizliğini dolabınızın türü belirliyor. No-frost yani  buz tutmayan bir dolabınız varsa, temizlik solüsyonu ile işe başlayabilirsiniz. Ancak normal özelliklere sahip bir buzluksa, fişini çekmeli ve buzların biraz erimesini beklemelisiniz.

    • Çekmeceler varsa çıkartmalı ve yıkamalısınız.

    • Ardından içini boşalttığınız dolabı temizlemek için kimyasallardan uzak durmayı tercih edin. Gıdalarla direk temas olacağından ve uzun süre buzlukta duracağından, doğal temizleyicilere eliniz gitmeli.

    • Sirke ve karbonat bu noktada işe yarayacaktır.

    • Buzluk veya derin dondurucunuzu, sirkeli-karbonatlı su ile güzelce silin. Kuruduğundan emin olduğunuzda, yerine yerleştirin

    • Kötü kokulara karşı önlem almak istiyorsanız derin bir kabın içine 200 gram karbonat koyun ve dondurucunun içinde bırakın. Kötü kokuların absorbe olduğunu göreceksiniz.

    • Aynı zamanda dolabın lastiklerini de güzelce silmeyi unutmayın. Bakteri oluşumunun en yoğun olduğu yerler lastik kenarları olabilir.

    • Buzluğu kesici aletler ile temizlemeye çalışmayın.

    • Paketi açılmış gıdaları dondurucuya koymayın.

    9 adımda kurban öncesi derin dondurucu/buzluk temizliği! Es geçen çok pişman... #1


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