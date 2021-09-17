A vitamini eksikliğinin en yaygın 6 işareti

A vitamini takviyesi almanız gerekip gerekmediğinden emin değil misiniz? İşte, A vitamini eksikliğiniz olduğunu gösteren işaretler…

Sağlıklı kalmak ve vücudumuzun optimal düzeyde çalışmasını sağlamak söz konusu olduğunda, A vitamini oldukça önemlidir. A vitamini vizyonumuz, bağışıklık sistemimiz, üreme ve metabolizmamızın yanı sıra kalp, akciğer, böbrek ve beyin işleyişimizde bize yardımcı olur. Ancak rolü burada bitmiyor; A vitamini ayrıca hücrelerin serbest radikal hasarından korunmasına yardımcı olabilecek antioksidan özelliklere sahiptir.

Somon, ıspanak ve diğer yapraklı sebzeler, süt, peynir, yumurta sarısı, sakatat, sığır karaciğeri, brokoli, kabak, havuç, kavun, mango ve kayısı gibi birçok farklı besin kaynağından alabileceğiniz A vitaminin eksikliğini işaret eden belirtileri sizler için sıraladık…

1. GÖZ KURULUĞU

Göz kuruluğu, A vitamini eksikliğinin ilk belirtilerinden biri olabilir. Gözlerimiz, göz yüzeyini temiz tutarken aynı zamanda gözleri korumaya ve yağlamaya yardımcı olan gözyaşı filmi adı verilen bir sıvı tabakasıyla kaplıdır. Görüntünün net olması için sağlıklı ve düzenli bir gözyaşı filmi gereklidir. Işık korneaya çarptığında, gözyaşı filmi düzensizse ışığı dağıtır.

Gözyaşı filmi kaliteli olmadığında kuru göz belirtileri ortaya çıkabilir. A vitamini eksikliğinin ilk belirtilerinden biri, korneada beyaz köpüklü lezyonlar olan Bitot lekeleri denen bir şeydir.

2. GECE KÖRLÜĞÜ

Gece körlüğü, A vitamini eksikliğinin bir başka erken belirtisidir. A vitamini, retinada ışığı emen bir protein olan rodopsinin kritik bir parçasıdır. Rodopsin, koniler'in 'çubuklar' kısmıdır ve gece görüşü için çok önemlidir. Geceleri görme ile ilgili sıkıntılar yaşıyorsanız, öncelikli olarak kan tahlili yaptırmanızda fayda olabilir.

3. YARALARIN GEÇ İYİLEŞMESİ

A vitamini uygun yara iyileşmesinin önemli bir bileşenidir. Bunun bir nedeni, A vitamininin vücudun inflamatuar yanıtını düzenlemede rol oynaması ve aşırı inflamasyonun kontrolüne yardımcı olabilmesidir. Yeterli A vitamini olmadan vücut düzgün bir şekilde iyileşmeyecektir. A vitamini içeren besinlerle ya da takviyelerle eksikliğinizi giderebilirsiniz.

4. SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARINDA ARTIŞ

A vitamini eksikliği boğaz, solunum yolu ve göğüs enfeksiyonları ile ilişkili olabilir. Ancak yalnızca bu nedenle A vitamini takviyesi almayın, bu alanda kesin bilgiye ihtiyacınız vardır ve eksiklik yoksa takviyenin oldukça ciddi yan etkileri olabilir.

A vitamininin soğuk algınlığı ve enfeksiyonlar gibi istilacı patojenlerle birlikte gelen aşırı iltihaplanmaya karşı koruyucu bir etkiye sahip olduğu düşünülüyor. A vitamini, inflamasyonun modülasyonu yoluyla korunmaya yardımcı olabilir.

5. CİLTTE KURULUK

A vitamini eksikliği kesinlikle kuru cilt, egzama ve diğer cilt sorunlarının tek nedeni değildir, ancak bir rol oynayabilir. Cilt bakım ürünlerinin içeriğine baktığınızda retinol oldukça yaygın bir terimdir. Retinolün aslında A vitamininden türetildiği ve kırışıklıkları azaltmak, cilt dokusunu yumuşatmak ve daha fazlası dahil olmak üzere birçok cilt yararına sahip olduğu ortaya çıktı. Bu bağlantıyı anladıktan sonra, A vitamini eksikliğinin cilt problemlerinde rol oynayabileceği anlaşılır.

Cilt retinoid reseptörleri içerir ve yeterli miktarda A vitamini almak yeni cilt hücreleri oluşturmaya, iltihabı azaltmaya ve kuruluğu önlemeye yardımcı olacaktır. Yani bu vitaminden yeterince almamak kuru cilde yol açabilir.

6. DOĞURGANLIK PEROBLEMLERİ

Yapılan araştırmalar, A vitamini eksikliğinin kısırlık ile ilişkili olabileceğini göstermektedir. A vitamininin bir dizi üreme sürecinde rol oynadığını biliyoruz, yine de A vitamini eksikliğinin hem erkeklerde hem de kadınlarda doğurganlık sorunlarıyla ilişkili olup olmadığını öğrenmek için bu alanda daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.