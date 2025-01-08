Aç karnına kahve içmek, hastalıkları tetikliyor

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Herkesin vazgeçilmezi olan içeceklerden birisi de kahve...

Özellikle sabah tercih edilen kahve, aç karnına tüketilmemeli.

Enerjiyi artırması ve bazı durumlarda kilo vermeye fayda sağlamasıyla tercih edilen kahve, aç karnına içildiğinde bazı hastalıkları tetikliyor.

Aç karnına içilmesi asit reflüsü, mide ekşimesi veya hazımsızlığa neden olabilir.

Aç karnına kahve içmek birçok kişi için alışkanlık olabilir, ancak bu durum bazı olumsuz etkiler yaratabilir.

İŞTE AÇ KARNINA İÇİLEN KAHVENİN ZARARLARI

1. MİDE ASİDİNİ ARTIRABİLİR

Kahve, mide asidini artırabilir ve bu durum:

Mide ekşimesi,

Reflü,

Mide ağrısı gibi sorunlara yol açabilir.

2. HORMANAL DENGEYİ ETKİLER

Aç karnına kahve içmek, kortizol (stres hormonu) seviyelerini artırabilir. Sabahları zaten yüksek olan kortizol seviyeleri kahveyle daha da artabilir ve bu durum:

Anksiyete,

Yorgunluk hissi,

Kan şekeri dalgalanmaları gibi sorunlara yol açabilir.

3. SİNDİRİM SORUNLARI

Kahve bağırsak hareketlerini uyarabilir, bu nedenle aç karnına içildiğinde:

İshal,

Karın ağrısı,

Gaz ve şişkinlik gibi sorunlar yaşanabilir.

4. BESİN EMİLİNİ ETKİLER

Kahve, özellikle aç karnına içildiğinde bazı besinlerin (örneğin, demir ve kalsiyum) emilimini olumsuz etkileyebilir. Bu, uzun vadede besin eksikliklerine neden olabilir.

5. ÇARPINTI

Aç karnına kahve, kafeinin etkilerini daha güçlü hale getirebilir. Bu durum:

Kalp çarpıntısı,

Sinirlilik,

Baş dönmesi gibi şikayetlere yol açabilir.

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