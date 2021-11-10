Acilen detoks yapmanız gerektiğini gösteren 5 işaret

Günlük yoğunluğun, stresin ve sağlıksız beslenmenin vücudunuzda oluşturduğu toksinleri atmanız gerektiğini söyleyen sinyalleri anlamaya ne dersiniz?

Vücudumuz her gün kimyasallar, duman, böcek ilaçları ve koruyucularla savaşmak zorundadır. Dünya çapında artan kirlilikle birlikte, toksik aşırı yüklenme vücudumuzun tüm sistemlerini etkiler. Beynimiz de dahil olmak üzere vücuttaki hayati organ ve dokularda potansiyel hasara yol açabilir ve zihinsel ve duygusal stresi tehlikeye atabilir.

Vücut, karaciğer, bağırsak, böbrek, akciğer ve deri yoluyla toksinleri nötralize eder veya ortadan kaldırır. Vücut kendi kendini temizleyemediği veya kendi kendini detoksifiye edemediğinde, hemen dikkat edilmesi gereken belirti ve semptomlar gösterebilir. İşte, vücudun detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren o işaretler;

1. SİNDİRİM BOZUKLUĞU

Sık hazımsızlık, toksinlerle aşırı yüklenmiş bir vücudun detoks gerektirdiğinin çok güçlü bir göstergesidir. Karaciğer, toksinlerin temizlenmesini ve yeniden paketlenmesinden sorumlu kilit organdır. Toksinler temel olarak, vücudunuza giren her şeyi filtreler. Karın şişkinliğini, asitliği, kabızlığı, ishali ve kilo vermeye karşı direnci tetikler. Son günlerde sindirimle ilgili problemler yaşamaya başladıysanız, vücudunuzun acil olarak detoksa ihtiyacı vardır.

2. SÜREKLİ YORGUNLUK

Saatlerce uyuduktan sonra bile sersemlik hissediyorsanız veya günün sonunda aşırı bitkin hissediyorsanız, bu sizin için bir işarettir. Yorgunluk genellikle adrenal bezler için çok fazla stres yaratır. Uzun süreli toksik yük, adrenal yorgunluk adı verilen bir duruma yol açar ve toksinlerden kaynaklanan aşırı kolesterol seviyeleri nedeniyle bezlerinizin düzgün çalışmamasına neden olur. Bu nedenle, sağlık yoluna geri dönmek için acil bir detoks gereklidir.

3. KAYGI VE UYKUSUZLUK

Günlük aktivitelerden bunalmış hissediyor musunuz ve bu durum ruh halinizi bile etkiliyor mu? Vücudunuzdaki toksinleri suçlamanın zamanı gelmiş olabilir. Toksinlerle birlikte stres çirkin bir şekil alarak karamsarlığa, kaygıya, depresyona, baş ağrısına ve hatta uykusuzluğa neden olabilir. Bu durum, kortizol seviyenizdeki bir dengesizlikten kaynaklanıyor olabilir.

Kortizol, bildiğimiz gibi, stresi azaltmak için vücudun salgıladığı ve akşamları daha enerjik olmamıza neden olan bir hormondur. Ksenoöstrojenler gibi toksinler, vücudumuzda östrojen görevi gören çeşitli hormonların sentetik bir karışımı olduğu için hormonal dengesizliklere neden olur. Ayrıca aspartam gibi toksinler, beyin hücrelerinin optimal işleyişini etkileyen beyin hücrelerini öldürme yeteneğine sahiptir.

4. KİLO ALMA EĞİLİMİ

Kalori sayıyor ve egzersiz yapıyor olmanıza rağmen vücudunuz kilo almak ve vermek arasında gidip geliyorsa, vücudunuz detoks alarmı veriyor demektir. Yağ hücreleri olarak da bilinen yağ dokularının toksinleri tutma eğilimi vardır. Vücudumuz, bu yağ hücrelerini parçalamanın ve vücuttaki toksinleri serbest bırakmanın istenmeyen kilo alımına yol açmasının güvenli olmadığını kabul eder. Gıda alımında, beslenmede, alkol tüketiminde ve sigara kullanımında hızlı değişiklikler olması vücudun düzgün çalışmamasına neden oluyor.

5. AŞIRI KABIZLIK VEYA İSHAL

Atıkların uzaklaştırılması vücudun önemli bir günlük işlevidir. Kabızlık veya bağırsak hareketi olmaması, diyetinizdeki antioksidan eksikliğinden kaynaklanabilir ve toksinlerin kan dolaşımınıza emilmesine neden olabilir. Ayrıca, vücut aşırı toksinleri tutamadığı ve bu nedenle vücuttan gerekli vitaminleri ve besinleri atamadığı zaman aşırı ishal atakları meydana gelir.

Bunlardan herhangi biri size oluyorsa, bağırsağınıza bir mola vermek ve doğal sindirim eğilimlerini geri kazanmasına yardımcı olmak için bir temizlik ve detoks planına ihtiyacınız vardır.