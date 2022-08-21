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    Adana kebap diyeti etkilemiyor

    Kebabın başkenti Adana'dan diyet yapanlara sevindirici haber geldi. Diyetisyen ve kebapçılar birlikte 1 veya 2 dilim ekmekle kebap yemenin vücuda zarar vermediğini belirten açıklamalarda bulundu.
    • 21.08.2022 - 09:59
    • Güncelleme : 21.08.2022 - 10:07
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    Adana kebap diyeti etkilemiyor

    Rejim yapanlar için korkulu rüya olan diyet için kebap iznini diyetisyenler duyurdu. Bir-iki ekmekle yenilen kebabın diyet sürecini etkilemediği söylenildi.

    Diyette kebaba özgürlük

    Diyet yaparken yağlı olduğu düşünüldüğü için kaçınılan kebap bilinenin aksine kilo yapmıyor. Özellikle kuyruk yağıyla yapılan, çeşit çeşit mezelerle süslenen Adana kebabın diyet sürecini etkilemediği açıklandı.

    Adana kebap diyeti etkilemiyor #1

    Diyetisyenler sevindirdi

    Diyetisyenler ve kebapçılar, diyet sürecinde 1 veya 2 dilim ekmekle Adana kebap yemenin vücuda zarar vermediğini belirtti.

    Adana'da  yıllardır kebapçılık yapan Cihangir Korkmaz, “Diyet yaparken gelip kebap yiyen çok misafirimiz var. Onlara kebap hazırlarken yağ oranını düşürüyoruz ve az ekmek ile servis ediyoruz” ifadelerini kullandı.

    Herkes bu soruyu soruyor

    Diyetisyen Sabahat Gök, “Diyet yapan birçok danışanım, ‘Kebap yiyebilir miyim?'" diye soruyor.

    İHA'nın haberine göre; Gök, "Adana’da birçok kebapçıda, kebaptan önce en az 10 çeşit salata geliyor. Kebaptan önce mutlaka bu salatalar tüketilmeli. Kadınlar 1 dilim, erkeklerde 2 dilim ekmekle haftada 1 Adana kebap yiyebilirler. Hiçbir zararı olmaz.” diye konuştu.


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