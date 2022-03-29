Adana'da 76 yaşında hem mide hem kolon kanserini yendi

Adana'da 76 yaşında hem mide hem kolon kanserini yendi

2018’de bağırsak iltihabı şikayeti ile hastaneye giden Recai Tuncel, sırasıyla mide kanseri ve kolon kanserine de yakalandı. Tuncel, gördüğü tedavi ile 76 yaşında kanseri yenmeyi başardı.

Adana’da ikamet eden 76 yaşındaki Recai Tuncel, 2018 yılında bağırsak iltihabı (Crohn hastası) olduğunu, 2020 yılında ise mide kanserine yakalandığını öğrendi.

Hastalığı için dış merkezde tedavi gören Tuncel, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı’na başvurdu.

Tuncel’in yapılan tetkikleri sonrası Doç. Dr. Orçun Yalav ve ekibi tarafından kapalı yöntemle ameliyatı gerçekleştirildi.

KOLON KANSERİNE DE YAKALANDI

Ameliyatın ardından kısa sürede taburcu olan Tuncel, 2022 yılına gelindiğinde yeni bir hastalıkla karşılaştı.

Yapılan kontrollerde, Tuncel’in kalın bağırsak (kolon kanseri) olduğu tespit edildi.

Bir kez daha operasyona alınan Recai Tuncel yine kapalı yöntemle ameliyat edildi ve kısa süre içinde taburcu edildi.

“İKİNCİ AMELİYATA KOŞARAK GELDİM”

Geçirdiği operasyonlar sonrası Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Orçun Yalav’ı ziyarete gelen Recai Tuncel, "İlk ameliyatımda kapalı yöntem ile olacağım için çok endişelerim varken, ikinci ameliyatım için koşarak geldiğim. Doç. Dr. Orçun Yalav ve ekibine minnettarım. Balcalı'da her şeyden önce bütün personeli ile birlikte inanılmaz özveri, güler yüz, gayret ve emek var. Onlara teşekkür az gelir.” ifadelerini kullandı.