Adana'da görüldü! Mavi Dil hastalığı nedir, belirtileri neler?

Adana'da iki mahallenin karantinaya alınmasına neden olan ‘mavi dil’ hastalığı duyanları endişelendiriyor. Peki mavi dil hastalığı nedir, nasıl anlaşılır? İşte belirtileri...

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde iki mahalle, hayvanlarda görülen bulaşıcı mavi dil hastalığı sebebiyle karantina altına alındı.

Yumurtalık Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Asmalı ve Gölovası mahallesi ve çevresinde hayvanlarda görülen bulaşıcı mavi dil hastalığı nedeni ile karantina kararı alındı.

Asmalı ve Gölovası mahalleleri ile 10 km çevresinde hayvan giriş çıkışları yasaklandı. Aşılama yapılıyor. Hastalık sinekler tarafından yayılan bulaşıcı bir hayvan hastalığı. Bunun için mahallelerde ilaçlama yapılıyor. Hayvan sahipleri bilgilendirildi" denildi.

Jüçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda kan emen sinekle bulaşan ‘mavi dil’ hastalığı hayvan sahiplerini endişelendiriyor.

"Blue tongue" olarak da bilinen Mavi dil hastalığı nedir, nasıl anlaşılır? Mavi dil hastalığı insanlara bukaşır mı, ölümcül müdür? merak ediliyor.

Peki mavi dil hastalığı nedir? İşte belirtileri ve tedavisi...

MAVİ DİL HASTALIĞI NEDİR?

Mavi Dil hastalığı, Culicoides cinsi sokucu sinekler ile nakledilen konjesyon, ödem, hemoraji ile karakterize bir enfeksiyondur.

Etken "Tatarcık" olarak bilinen sokucu sineklerin (Culicoides) hasta hayvandan emerek aldıkları kanda bulunur ve aynı sineğin sağlıklı bir hayvandan kan emmesi sonucu hastalık sağlam hayvana geçer.

Mavi dil hastalığı insanlara bulaşmıyor, yalnızca sığır, koyun, keçi ve deve gibi evcil hayvanlar ile bazı yabani gevişgetirenlerde görülüyor.

MAVİ DİL HASTALIĞI BELİRTİLERİ

Aniden 40-42 dereceye varan ateş,

Ateşin başlamasından hemen sonra görülen dudak emme hareketleri,

Dil ve dudak ödemleri dilde mavileşme,

Önce sulu sonra irinli burun akıntısı,

Ağızda ve burun girişinde ülser ve kabuklu yaralar, bunun sonucu solunum güçlüğü ve yem alınımının durması,

Ağızdaki ve burundaki yaraların iyileşmesinden sonra ayakta tırnak aralarında yaralar,

Deride kırmızılıklar, yapağıda kırılma dökülme,

Genç hayvanlarda ishal ve bulguların görülmeye başlanmasından 2-8 gün sonra ölüm.

MAVİ DİL HASTALIĞI TEDAVİSİ

Hastalıkla mücadelenin esasını, karantina, hasta hayvanların imhası ve sokucu sineklerle mücadele ile birlikte aşılamalar teşkil eder.

Aşılar ilkbaharda ve kırkımdan 3-6 hafta önce uygulandığında daha fazla bağışıklık sağlar.

Mavi dil aşısı gebe hayvanlarda da yavru atmalara ve anomalili kuzu doğumlarına neden olduğundan gebe hayvanlara da aşı uygulaması tavsiye edilmez.

Hastalığı geçiren hayvanlar 2 yıl kadar bağışıklık kazanır. Bu hayvanlar ağız sütü (kolostrum) vasıtasıyla bağışıklığı sağlayan antikorlarını yavrularına da geçirebilirler. Bu yavrular 6 ay kadar bağışık kalırlar.