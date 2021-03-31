Sadece karnından beslenebilen küçük çocuğun ailesi, 50 bin liralık ameliyat için yardım çağrısında bulundu.

5 sene önce Suriye'deki iç savaştan kaçarak Adana'ya gelen Ahmed El Hüseyin (23) ile eşi Hamide El Kasım (24) çiftinin 3 yaşındaki oğulları Muhammed El Hüseyin, yemek borusu olmadan dünyaya geldi.

Yıllardır sadece karnından beslenebilen minik Muhammed, yaşam mücadelesi veriyor.

Küçük çocuğun içtiği sıvı gıdalar boğazına açılan delikten geri dökülürken katı hiçbir yiyeceği ise yiyemiyor.

AMELİYAT İÇİN YARDIM BEKLİYOR

Kentteki özel bir hastanede ameliyat olması gereken küçük çocuğun ise yaklaşık 50 bin lira tutacak ameliyat masrafını ailesi karşılayamıyor. Bir an önce evlatlarının sağlığına kavuşmasını isteyen aile, kendilerine uzatılacak yardım elini bekliyor.

Adana'da yemek borusu olmayan Muhammed yardım bekliyor VİDEO

"ÇOCUĞUMU BÖYLE GÖRÜNCE ERİYORUM"

Tercüman aracılığıyla konuşan anne Hamide El Kasım, “Ben sadece çocuğumun ameliyat olmasını istiyorum. Biz kendimize bakabiliyoruz. Sadece ameliyat olsun yeter. Doğuştan bu çocuğun yemek borusu yok. Ben bir anne olarak çocuğumun diğer çocuklar gibi yemek yemesini istiyorum. Ben geceleri yatamıyorum. Çocuğumu böyle görünce her gün eriyorum. İnşallah ameliyat olur.” diye konuştu.