Adet gecikmesine neden olan en yaygın 7 durum

Adet gecikmesine neden olan en yaygın 7 durum

Hamilelikten doğum kontrol haplarına ve strese kadar, geç bir adet döneminin birçok nedeni olabilir. İşte bu gecikmelerin farklı nedenleri ve doktora başvurmanız gereken durumlar...

Özellikle adet döngünüz genellikle düzenliyse adet döneminiz programa uygun olmadığında endişe verici olabilir. Genel bir kural olarak, beklenen tarihten 5 gün sonra hala adet görmediyseniz bu geç adet dönemi anlamına gelir.

Adet döngünüzü izlemek, vücudunuzda neler olup bittiğini anlamanın iyi bir yoludur. Çoğu kadın için ortalama adet döngüsü 28 gündür, ancak 21 ila 45 gün arasında da olabilir.

Düzensiz adet dönemleri yaygındır. Bazen adetiniz durabilir, bir adet döngüsünün olmaması, bir kadının hayatında farklı zamanlarda ortaya çıkabilir. Bu durumdan etkileniyorsanız mutlaka bir uzmana başvurun.

Adetim neden gecikiyor?

İşte geç adet görmenin bazı olası nedenleri.

1. Hamilelik

Adet gecikmenizin nedeni hamilelik olabilir. Adet döngüsünün temel amacı, vücudu her ay hamileliğe hazırlamaktır. Her döngüde, rahmin duvarı kalınlaşır ve olası bir hamilelik için uygun bir ortam yaratır. Oosit döllenmezse, rahmin duvarı bozulur ve parçalanır. Bu, adetin başladığı zamandır.

Hamilelikte, döllenmiş bir oosit kendini rahim duvarına sabitler ve bu nedenle artık adet görmeye gerek kalmaz.

Adetinizin çeşitli nedenlerle gecikebileceğini ve bunun mutlaka hamile olduğunuz anlamına gelmediğini unutmayın. Her durumda, emin olmak için evde hamilelik testi yapabilirsiniz. Hamilelik testleri genellikle kaçırılan bir dönemin ilk gününde hamileliği tespit edebilir.

2. Doğum kontrol hapı kullanmak

Doğum kontrol hapı kullanıyorsanız, yeni başladıysanız veya durdurduysanız, bu adet döngünüzü etkileyebilir ve gecikmelere neden olabilir. Progestin içeren hap ve deri altına kontraseptif implantlar gibi belirli doğum kontrol yöntemleri adetlerinizin durmasına neden olabilir.

Haplar, hormon üretimini baskılayarak adet döngüsünü bozabilir. Haplar sentetik hormonlar, östrojen ve progesteron içerir. Bu hormonlar yumurtalıkların yumurta bırakmasını engeller ve adetlerin sıklığını etkileyebilir.

Yalnızca progestojen içeren haplar, adetlerin durmasına veya daha sık, daha hafif veya düzensiz adet dönemlerine neden olabilir.

3. Premenopoz

Premenopoza girdiğinizde, adet döngüsünün düzensiz olması normaldir. Menopozdan birkaç yıl önce adet döngüsünün düzensiz hale gelmesi oldukça yaygındır.

Premenopoz sırasında vücudun östrojen ve progesteron üretimi dalgalanır ve bu, yumurtlamayı ve rahmin duvarını etkileyerek adet döngüsünde bir bozulmaya neden olur.

Menopoz genellikle 45-55 yaşlarında ortaya çıkar. Ancak bazı genç kadınlar erken menopoz yaşayabilir. 40 yaşından önce premenopoz semptomlarınız varsa mutlaka bir sağlık uzmanına danışın.

4. Stres

Bir hayal kırıklığı veya aşırı çalışma nedeniyle stresli bir dönemden geçiyorsanız, bunun adet döngünüz üzerinde büyük bir etkisi olabilir. Araştırmalar, çok fazla stres yaşayan kadınların düzensiz adet döngülerine daha yatkın olduğunu göstermektedir.

Stres vücudunuzu ele geçirdiğinde, adet döngüsü için gerekli hormonlar olan östrojen ve progesteron üretimini etkileyen stres hormonu olan yüksek düzeyde kortizol salgılanır. Kortizol salgılanması adetinizin gecikmesine veya düzensiz olmasına neden olabilir.

Stresin adet döngünüzü etkilediğini düşünüyorsanız ve kaliteli uyku veya gevşeme teknikleri gibi yaşam tarzı değişiklikleri stresinizi yönetmek için yeterli değilse mutlaka bir uzmana başvurun.

5. Çok fazla fiziksel efor

Fiziksel aktivite sağlığınız için iyidir. Ancak, aşırı fiziksel eforla, regl döneminizden sorumlu üreme hormonları, stresli olduğunuz zamanlarda olduğu gibi bozulabilir. Araştırmalar, zorlu fiziksel efor yapanların yarısından fazlasının düzensiz adet döngülerine sahip olduğunu gösteriyor.

6. Kilo dalgalanmaları

Kilo dalgalanmaları, geç adet dönemlerinin bir başka yaygın nedenidir. Düşük kilolu olmak ve kalori alımını sınırlamak, yumurtlama için gerekli olan hormonların üretimini azaltır.

Stres veya aşırı fiziksel aktivite gibi önemli kilo kaybı da adet döngüsünü kontrol eden üreme hormonlarını etkileyebilir.

Hızlı bir şekilde çok kilo alırsanız, vücudunuz çok fazla östrojen üretebilir ve bu da adetinizin gecikmesine veya kesintiye uğramasına neden olabilir.

7. Kronik hastalıklar

Düzensiz adet dönemleri veya adetin gecikmesi daha ciddi bir hastalığı da gösterebilir. Polikistik over sendromu (PKOS) ve tiroid sorunları adet döngünüzü etkileyebilir.

PKOS, normal testosteron üretiminden daha yüksek bir hormonal dengesizliğe yol açar. Adet döngüsünü etkiler ve yumurtlama düzensiz olabilir veya olmayabilir.

Tiroid hormonları adet döngüsünün düzenlenmesinde önemli bir rol oynar. Yetersiz çalışan bir tiroid yeterli hormon üretmez ve bu düzensiz adet dönemlerine yol açabilir.

Adet gecikmem için ne zaman doktora görünmeliyim?

Adetlerin düzenliliği her kadına özeldir, ancak belirgin bir sebep olmaksızın 2-3 aydan fazla gecikmeler gözlemlerseniz hemen bir doktora başvurmalısınız.

Aşağıdaki durumlarda mutlaka bir uzmana başvurun:

- 3 ay veya daha uzun süredir adet görmediyseniz,

- Adet dönemleriniz düzensiz ve süreleri ve sıklığı aydan aya değişiyorsa,

- 45 yaşın altındaysanız ve adetleriniz aniden düzensizleşirse,

- Menopozdan sonra veya döngüler arasında kanama veya lekelenme fark ederseniz,

- Adetleriniz 7 günden fazla sürüyorsa.