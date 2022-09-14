Afrodizyak etkili 20 besin

Erektil disfonksiyonu iyileştirebilen, cinsel gücü uyarabilen ve libidoyu artırabilen birçok doğal gıda vardır. İşte afrodizyak etkisiyle bilinen en yaygın 20 besin.

Hem erkekler hem de kadınlar farklı şekillerde de olsa libido eksikliği ve cinsel performansla ilgili sorunlar ve işlev bozuklukları yaşayabilir. Antik çağlardan beri insanlar fizyolojik, patolojik veya psikolojik nitelikteki sorunlardan etkilenen cinsel istek ve direnci cinsel isteği uyandırabilen, erektil disfonksiyonu önleyen ve vücudu tonlandıran gıdalar kullanarak çözmeye çalışmıştır.

Cinsel alan organizmanın genel sağlığından güçlü bir şekilde etkilendiği için beslenme, yaşam tarzı ve cinsel performans yakından ilişkili konulardır. Antik çağlardan beri bazı yiyeceklerin cinsellik ve doğurganlık üzerindeki etkisi yaygın olarak bilinmektedir. Afrodizyak gıdalar genel olarak libidoyu uyandırabilen yiyecekler olarak bilinir, ancak plasebo etkisi ile de cinselliği uyandırabildiği görülmektedir.

Prostat sorunları, iktidarsızlık, erektil disfonksiyon ve libido eksikliği gibi erkeklerin cinsel kapasitesi genellikle sadece çeşitli hastalıklar nedeniyle değil, aynı zamanda psikolojik bozukluklardan da etkilenir.

Menopozun gelişiyle cinsellikle sorunların genellikle ortaya çıktığı kadınlardan farklı olarak, erkeklerde uyarılma alanıyla ilgili sorunlar çok daha değişkendir ve bir dizi farklı nedene ve faktöre bağlıdır. 80 yaşında hala çocuk sahibi olabilen erkekler ve sağlıksız bir yaşam tarzı nedeniyle cinsel kapasite ile ilgili ilk sorunları 40 yaşında göstermeye başlayan erkekler vardır. Bu durum beslenmeden çok yüksek derece etkilenir.

Beslenme, libido ve cinsellik

İnsanlarda meydana gelen cinsel işlev bozukluklarının dikkate değer bir kısmı kötü bir yaşam tarzına ve yetersiz bir diyete dayanır. Cinsel kapasite beslenmeden büyük ölçüde etkilenir. Sağlıklı bir diyet vücudu tekrarlayan cinsel bozukluklardan koruyarak erektil disfonksiyonu önler.

Bu nedenle, doğurganlık ve hormon üretimi için afrodizyak gıdaların alımına ek olarak, meyve, sebze, kaliteli proteinleri diyete dahil etmek, kızartma gibi çok ağır ve iltihap yapıcı gıdalardan kaçınmak önemlidir.

Cinsel sorunlar genellikle güç, enerji ve dayanıklılık eksikliği, odak, konsantrasyon ve arzu yoksunluğu ve zayıf dolaşım nedeniyle ortaya çıkar. Bu anlamda afrodizyak gıdalar organizmanın desteklenmesinde faydalı etki gösterebilir.

Cinsel kapasiteyi tehlikeye atan çeşitli yönleri iyileştirebilen şifalı otlar, bitkiler ve yiyecekler tüketilmelidir. Afrodizyak gıdalar kan dolaşımını iyileştiren, damarları genişleten, hormon veya seminal sıvı üretimini iyileştiren ve libidoyu uyaran gıdalardır.

Afrodizyak Besinler: Cinsel performansı artırmak için ne yenir?

Afrodizyak gıdalar libido, dayanıklılık ve canlılığı artıran veya ereksiyona ve onu sürdürmeye yardımcı olan doğal maddeler içerirler. Bunlar, cinsel uyarılmayı uyaran ve vücuda enerji, güç ve bazı durumlarda iyi bir hormon artışı sağlayan doğal gıdalardır.

İşte en etkili afrodizyak gıdalar.

Kakao

Kakao, güçlü bir damar genişletici olan teobromin açısından zengin bir besindir. Bu etken madde sayesinde kakao libidoyu artırır, enerji, konsantrasyon ve serotonin sağlar. Bu nedenle, doğal bir antidepresan olarak kabul edilir, depresyonun bir nedeni olabileceğinden libido eksikliği durumunda faydalıdır.

Ginkgo biloba

Ginkgo biloba, hafıza bozukluklarına ve beyne giden kan akışının azalmasına karşı en çok kullanılan bitkilerden biridir. Dolaşım üzerindeki faydalı özelliklerinden dolayı, bu bitki gential bölgeye kan sağlayabildiği için cinsel işlev bozukluklarına karşı iyidir.

Kırmızı biber

Acı biber yüzyıllardır doğal bir afrodizyak olarak kabul edilmiştir. Çalışmalar, bu baharatın testosteron seviyelerini artırabildiğini göstermiştir, ancak en büyük yararı bir damar genişletici olmasıdır. Erektil disfonksiyon ve iktidarsızlık için faydalıdır.

Zencefil

Biber gibi zencefil de doğal afrodizyak besinler arasında sayılan bir baharattır. Zencefilin afrodizyak etkisi özellikle kan dolaşımını uyarmasıyla ilişkilidir. Cinsel organlara daha fazla kan akışını sağlar.

Tarçın

Tarçın, libido üzerinde ve erektil disfonksiyonu önlemede etkisi olan güçlü bir afrodizyak olarak kabul edilir. Tatlı ama aynı zamanda baharatlı bir tada sahiptir ve genital organlara kan akışını kolaylaştırır.

Çarkıfelek ve alıç

Bu iki bitki insanlar için tam olarak afrodizyak gıdalar değildir, ancak rahatlatıcı etkileri, psikolojik yükün ortadan kaldırılmasına, zihni ve bedeni sakinleştirmeye ve vücutaki baskı yükünü azaltmaya yardımcı olur. Bu nedenle psikolojik nedenlere bağlı cinsel işlev bozukluklarında faydalıdır.

Sarımsak

Sarımsak, dünyadaki en popüler afrodizyak gıdalardan biridir. Sarımsağın özellikleri arasında daha iyi bir kan akışını sağlayan pıhtılaşma önleyici özelliği bulunur.

Kuşkonmaz

Görünüşü ve içerdiği potasyum, C vitamini, karotenoidler ve B vitaminleri gibi besinlerle her zaman afrodizyak bir gıda olarak kabul edilmiştir.

Avokado

İçerdiği folik asit sayesinde avokado testosteron üretimini artırır ve aynı zamanda kadın ve erkek libidosunu olumlu yönde etkiler. Unisex bir afrodizyak meyvesidir.

Havyar

Psikolojik olarak pahalı herhangi bir yiyeceğin cinsel isteği uyarmasına ek olarak havyar, erkeklerde seminal sıvının oluşumu için gerekli olan iyi miktarda çinko içerir.

Soğan

Sarımsağa benzer şekilde soğan da afrodizyak bir gıdadır. Vücutta tetiklediği bazı mekanizmalar nedeniyle insanlarda testosteron üretimini artırır.

Nar

Kan damarlarını gevşetmek için faydalı olan polifenoller açısından zengin olan nar, genital organlara dolaşımı iyileştirir.

Hindistan cevizi

Özellikle karanfil ile birleştirildiğinde libidoyu uyandırma ve erkek cinsel bozukluklarını onarma etkisine sahip olduğu bilinmektedir.

İstiridye ve diğer kabuklu deniz ürünleri

İstiridye ve kabuklu deniz ürünleri demir açısından zengin besinlerdir ve aynı zamanda çinko, D vitamini ve B12 vitamini bakımından da zengindirler. Tüm bunlar cinsel işlevleri iyileştiren ve libidoyu artıran besinlerdir. İyi afrodizyak gıdalar olan kabuklu deniz ürünleri, testosteron seviyelerini artırır.

Antep fıstığı

Diğer afrodizyak gıdalarda olduğu gibi fıstık da kan dolaşımını uyarma yeteneği nedeniyle cinsel aktivitede iyileşme ile bağlantılıdır ve erkeklere erektil disfonksiyonu düzeltmeye yardımcı olur. Antep fıstığı, erektil disfonksiyonlu hastalarda erektil fonksiyon parametrelerini iyileştirir.

Roka

Roka, özellikle kalp ve damar sağlığı için uygun olan ve dolayısıyla cinsel aktiviteyi iyileştirecek olan magnezyum, kalsiyum ve potasyum gibi mineraller açısından zengindir.

Kereviz

Kereviz, genital ve adrenal bezlerin bir hormonu olan androsteron içerir ve iyi bir afrodizyaktır.

Ispanak

Ispanaklar erektil disfonksiyonu düzeltmeye yardımcı olan folik asit ve testosteronu artırmak için yararlı olan magnezyum açısından zengindir. Ispanak en güçlü doğal afrodizyaklardan biridir.

Mantar

Mantar kokusunun libidoyu artırma ve bir cinsel çekim uyandırma etkisi olduğu bilinmektedir.

Safran

Safran, hem erkekler hem de kadınlar için uygun olduğu için adı en çok duyulan afrodizyak baharatlardan biridir. Safran, ruh halini iyileştirirken aynı zamanda libidoyu da artırır.