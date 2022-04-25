Aft, uçuk, kötü nefes... Hepsine çare! Bu şekeri aktarlar yok satıyor...

Sıklıkla aft ve uçuk sorunu yaşıyorsanız, doğal bir tedavi yöntemi olarak nöbet şekeri tüketmek işe yarayacaktır. Nöbet şekerinin ağız sağlığındaki faydaları haberimizde...

Ağız, dil ve dudaklarda meydana gelen yaralar, oldukça can sıkıcıdır. Sürekli duyulan acı hissiyle birlikte dilimiz yaraların üzerinde gezinmekten vazgeçemez.

Hormonal değişiklikler, stres, vitamin ve mineral eksikliği ve bazı rahatsızlıkların ağız yaralarına neden olduğu bilinse de diş ve ağız sağlığına dikkat etmemek, sert ve tahriş edici yiyecekler ile asitli içecekler tüketmek de tetikleyebilir.

İyileşmesi bir haftayı bulan ağız yaralarında süreci hızlandırmak için çeşitli yollar araştırılmaktadır.

Uçuk, aft ve benzeri enfeksiyonların tedavisi için medikal ilaçların yanı sıra doğal tedavi yöntemleri de tercih edilmektedir.

Bu vesile ile kullanılan "nöbet şekeri" halk arasında sıkça duyulan bir iyileştiricidir.

Aktarlardan kolayca satın alabileceğiniz ve oldukça ekonomik olan nöbet şekeri, ağız içinde gezdirildiğinde bütün yaraların iyileşme sürecini hızlandırır.

Ağız yaralarına nöbet şekeri

Nöbet şekeri rafine edilmemiş, yani işlem görmemiş şeker demektir. Şeker kamışı solüsyonu ve palmiye ağacı özünden yapılır.

Rafine şekere alternatif olarak bile kullanabileceğiniz, yani tatlılarınıza, çayınıza ve kahvenize ilave edebileceğiniz bu şeker, görünüm itibariyle tuz kristallerini andırır.

Arapça karşılığı nebat şekeri olan bu şeker, rafine şeker gibi sağlığımızı tehdit etmiyor. Aksine sağlık sorunlarımızı doğal bir şekilde tedavi edici bir rol üstleniyor.

Nöbet şekerini herhangi bir işlem uygulamadan ağız yolu ile tüketebilirsiniz.

Nöbet şekerinin faydaları