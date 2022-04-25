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- Aft, uçuk, kötü nefes... Hepsine çare! Bu şekeri aktarlar yok satıyor...
Aft, uçuk, kötü nefes... Hepsine çare! Bu şekeri aktarlar yok satıyor...
- Haber Merkezi
- 25.04.2022 - 17:51
- Güncelleme : 25.04.2022 - 18:03
Ağız, dil ve dudaklarda meydana gelen yaralar, oldukça can sıkıcıdır. Sürekli duyulan acı hissiyle birlikte dilimiz yaraların üzerinde gezinmekten vazgeçemez.
Hormonal değişiklikler, stres, vitamin ve mineral eksikliği ve bazı rahatsızlıkların ağız yaralarına neden olduğu bilinse de diş ve ağız sağlığına dikkat etmemek, sert ve tahriş edici yiyecekler ile asitli içecekler tüketmek de tetikleyebilir.
İyileşmesi bir haftayı bulan ağız yaralarında süreci hızlandırmak için çeşitli yollar araştırılmaktadır.
Uçuk, aft ve benzeri enfeksiyonların tedavisi için medikal ilaçların yanı sıra doğal tedavi yöntemleri de tercih edilmektedir.
Bu vesile ile kullanılan "nöbet şekeri" halk arasında sıkça duyulan bir iyileştiricidir.
Aktarlardan kolayca satın alabileceğiniz ve oldukça ekonomik olan nöbet şekeri, ağız içinde gezdirildiğinde bütün yaraların iyileşme sürecini hızlandırır.
Ağız yaralarına nöbet şekeri
Nöbet şekeri rafine edilmemiş, yani işlem görmemiş şeker demektir. Şeker kamışı solüsyonu ve palmiye ağacı özünden yapılır.
Rafine şekere alternatif olarak bile kullanabileceğiniz, yani tatlılarınıza, çayınıza ve kahvenize ilave edebileceğiniz bu şeker, görünüm itibariyle tuz kristallerini andırır.
Arapça karşılığı nebat şekeri olan bu şeker, rafine şeker gibi sağlığımızı tehdit etmiyor. Aksine sağlık sorunlarımızı doğal bir şekilde tedavi edici bir rol üstleniyor.
Nöbet şekerini herhangi bir işlem uygulamadan ağız yolu ile tüketebilirsiniz.
Nöbet şekerinin faydaları
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Nöbet şekerinin herkes tarafından bilinen faydası ağız içerisinde ve dil üzerinde oluşan aft ve uçukları iyileştirmesidir.
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Nöbet şekeri tüketerek hafızanızı güçlendirebilirsiniz. Aynı zamanda Alzheimer hastalığının oluşumunu önler.
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Nöbet şekeri kan dolaşımını arttırır.
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Boğaz ağrısı ve tahrişi durumunda oluşan geniz akıntısına faydalıdır Aynı zamanda farenjiti de iyileştirir.
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Çocuk ve bebeklik döneminde tüketilmesi zeka gelişimini destekler.
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Mesane taşının düşürülmesine yardımcı olur.
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Nöbet şekeri emziren kadınlarda süt arttırmayı sağlar.
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Ses kısılmasının giderilmesini sağlar.
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Bağışıklık sistemini güçlendirir. Grip ve soğuk algınlığı gibi mevsimsel hastalıklara karşı bağışıklık kazanılmasını sağlar.
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Metabolizmayı hızlandırır.
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Ağız da oluşan istemsiz kötü nefes kokusunun giderilmesini sağlar.
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Sürekli olarak yorgunluk ve halsizlik yaşayanlar tüketmelidirler.
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Böbrekte kum oluşumunu önler.
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Kan şekerinin dengelenmesini sağlar.
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Burun kanamasının durdurulmasını sağlar.