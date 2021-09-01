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- Ağız kuruluğu diyabet belirtisi olabilir
Ağız kuruluğu diyabet belirtisi olabilir
- Özel İçerik
- 01.09.2021 - 15:51
Diyabet, tüm dünyada büyük bir nüfusu etkileyen kronik bir hastalıktır. Diyabet gözler, kalp ve böbrekler de dahil olmak üzere tüm vücudunuza zarar verebilir.
Çoğu insan hastalığın belirtilerinin farkındadır, ancak bazı insanlar hiçbir belirti göstermezler ve kontrol edilmeyen diyabetin uzun vadedeki zararlı etkilerini yaşayabilirler.
Diyabetin yaygın belirtilerinden bazıları aşırı açlık, sık idrara çıkma, sinirlilik ve yorgunluktur. Durumun tespit edilmemesine neden olabilecek bir yaygın diyabet belirtisi daha vardır. Sabahları hiç ağız kuruluğu ile uyandınız mı? Evet, bu bir diyabet belirtisi olabilir.
Yüksek kan şekeri ağız sağlığı sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, şeker hastalığınız varsa, bazı diş problemleri ve diş eti hastalıkları geliştirmeniz mümkündür.
Diyabetle ilgili dikkat etmeniz gereken ağız sağlığıyla ilgili belirtilerden bazıları şunlardır:
AĞIZ KURULUĞU
Ağız kuruluğu, tip 2 diyabetin ilk belirtilerinden biridir. Diyabet, ağızda tükürük eksikliğine neden olabilir, bu da çok fazla susamış hissetmenize neden olabilir. Ayrıca diyabet kontrol altına alınmazsa ağrıya, ağız yaralarına, enfeksiyona ve diş çürümesine neden olabilir.
DİŞ ETİ HASTALIKLARI
Dişlerinizi fırçalarken dişleriniz veya diş etleriniz kanıyor mu? Diş eti hastalıklarının ilk belirtilerinden biri budur. Diyabet, diş eti iltihabına ve dolayısıyla diş etlerinizin kanamasına ve şişmesine neden olabilir. Zamanında tedavi edilmezse, dişlerinizi destekleyen yumuşak dokuları ve kemikleri yok eden periodontitis adı verilen daha ciddi bir enfeksiyona yol açabilir.
DİŞ ÇÜRÜMESİ
Yüksek kan şekeri seviyeleri diş çürümesi riskini artırabilir. Ağzınızda, özellikle şekerlerle etkileşime girdiğinde plak oluşturan birçok bakteri türü vardır. Plaktaki asit diş minesine saldırır, çürüklere ve diş eti hastalığına yol açar. Diş çürüğü tedavi edilmezse ağrıya, enfeksiyona ve hatta diş kaybına neden olabilir.
PAMUKÇUK
Ağızda oluşan pamukçuk, bir mantar enfeksiyonudur. Diyabetli kişiler, enfeksiyonlarla savaşmak için sıklıkla antibiyotikler kullanır, bu da onları ağız ve dilde mantar enfeksiyonuna yatkın hale getirir. Yaygın pamukçuk belirtileri arasında ağızda, dilde, diş etlerinde, yanaklarda ve damakta ağrılı beyaz ve kırmızı lekeler bulunur. Bu lekeler açık yaralara bile dönüşebilir. İyi ağız hijyeni uygulamak, pamukçuktan kaçınmanıza yardımcı olabilir.
AĞIZ VE DİLİN YANMASI
Ağız ve dilin yanması karmaşık ve ağrılı bir durumdur. Ağız içinde yanma hissi, kontrolsüz kan şekeri seviyelerinden kaynaklanır ve buna ağız kuruluğu, acı tat ve yanma hissi eşlik eder. Belirtiler gün geçtikçe kötüleşebilir.