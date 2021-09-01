Ağız kuruluğu diyabet belirtisi olabilir

Tüm dünyada yaygın olarak görülen diyabet, ağız sağlığıyla ilgili birçok belirti verebiliyor. İşte diyabetin ağız sağlığıyla ilgili ortaya çıkardığı sorunlar ve dikkat edilmesi gerekenler.

Diyabet, tüm dünyada büyük bir nüfusu etkileyen kronik bir hastalıktır. Diyabet gözler, kalp ve böbrekler de dahil olmak üzere tüm vücudunuza zarar verebilir.

Çoğu insan hastalığın belirtilerinin farkındadır, ancak bazı insanlar hiçbir belirti göstermezler ve kontrol edilmeyen diyabetin uzun vadedeki zararlı etkilerini yaşayabilirler.

Diyabetin yaygın belirtilerinden bazıları aşırı açlık, sık idrara çıkma, sinirlilik ve yorgunluktur. Durumun tespit edilmemesine neden olabilecek bir yaygın diyabet belirtisi daha vardır. Sabahları hiç ağız kuruluğu ile uyandınız mı? Evet, bu bir diyabet belirtisi olabilir.

Yüksek kan şekeri ağız sağlığı sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, şeker hastalığınız varsa, bazı diş problemleri ve diş eti hastalıkları geliştirmeniz mümkündür.

Diyabetle ilgili dikkat etmeniz gereken ağız sağlığıyla ilgili belirtilerden bazıları şunlardır:

AĞIZ KURULUĞU

Ağız kuruluğu, tip 2 diyabetin ilk belirtilerinden biridir. Diyabet, ağızda tükürük eksikliğine neden olabilir, bu da çok fazla susamış hissetmenize neden olabilir. Ayrıca diyabet kontrol altına alınmazsa ağrıya, ağız yaralarına, enfeksiyona ve diş çürümesine neden olabilir.

DİŞ ETİ HASTALIKLARI

Dişlerinizi fırçalarken dişleriniz veya diş etleriniz kanıyor mu? Diş eti hastalıklarının ilk belirtilerinden biri budur. Diyabet, diş eti iltihabına ve dolayısıyla diş etlerinizin kanamasına ve şişmesine neden olabilir. Zamanında tedavi edilmezse, dişlerinizi destekleyen yumuşak dokuları ve kemikleri yok eden periodontitis adı verilen daha ciddi bir enfeksiyona yol açabilir.

DİŞ ÇÜRÜMESİ

Yüksek kan şekeri seviyeleri diş çürümesi riskini artırabilir. Ağzınızda, özellikle şekerlerle etkileşime girdiğinde plak oluşturan birçok bakteri türü vardır. Plaktaki asit diş minesine saldırır, çürüklere ve diş eti hastalığına yol açar. Diş çürüğü tedavi edilmezse ağrıya, enfeksiyona ve hatta diş kaybına neden olabilir.

PAMUKÇUK

Ağızda oluşan pamukçuk, bir mantar enfeksiyonudur. Diyabetli kişiler, enfeksiyonlarla savaşmak için sıklıkla antibiyotikler kullanır, bu da onları ağız ve dilde mantar enfeksiyonuna yatkın hale getirir. Yaygın pamukçuk belirtileri arasında ağızda, dilde, diş etlerinde, yanaklarda ve damakta ağrılı beyaz ve kırmızı lekeler bulunur. Bu lekeler açık yaralara bile dönüşebilir. İyi ağız hijyeni uygulamak, pamukçuktan kaçınmanıza yardımcı olabilir.

AĞIZ VE DİLİN YANMASI

Ağız ve dilin yanması karmaşık ve ağrılı bir durumdur. Ağız içinde yanma hissi, kontrolsüz kan şekeri seviyelerinden kaynaklanır ve buna ağız kuruluğu, acı tat ve yanma hissi eşlik eder. Belirtiler gün geçtikçe kötüleşebilir.