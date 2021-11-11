Ağız ülserleri, çölyak hastalığının habercisi olabilir

Tekrarlayan ve uzun süre geçmeyen ağız yaralarından muzdaripseniz, bu küçük ama acılı ülserlere neden olan etkenleri ve tedavi yöntemlerini öğrenmeye ne dersiniz?

Ağız ülserleri, ağzınızın iç kısmında oluşan bir yara türüdür. Özellikle konuşurken, yemek yerken, içerken ve dişlerinizi fırçalarken kendilerini rahatsız hissedebilirler. Çoğu durumda, ağız ülserleri zararsızdır ve genellikle kendi kendine iyileşir.

Ağız ülserleri, genellikle yuvarlak ve beyaz renklidir ve genellikle dudak içlerinde, yanaklarda, ağız altlarında, diş etlerinde veya dilde meydana gelir. Ağız yaraları genellikle sadece birkaç hafta sürer. Ancak ağız yaralarınız bundan daha uzun sürerse, daha ciddi bir sorunun işareti olabilir. Doktora başvurmadan önce ağız yaraları hakkında bilmeniz gerekenler;

AĞIZ ÜLSERLERİNİN OLUŞUMUNU TETİKLEYEN ETKENLER

İnsanların yaklaşık yüzde 20'sinde tekrarlayan ağız ülseri görülmektedir. Bunlar aftöz ülser olarak da bilinir. İşte, ağız ülserlerinin oluşumuna katkıda bulanan bazı etmenler;

- Stres, kaygı veya hormonal değişiklikler,

- Keskin dişler, takma dişler veya diş telleri gibi ağızda herhangi bir yaralanma veya hasar,

- Belirli gıdalara, ilaçlara veya diş macunlarına tepki,

- Çölyak hastalığı gibi bazı enfeksiyonlar ve hastalıklar,

- Bazı ilaçlar ve tıbbi tedaviler,

- Vitamin eksiklikleri.

NE ZAMAN DOKTORA BAŞVURMALISINIZ?

Ağız enfeksiyonuna bağlı ülseriniz olabileceğini düşünüyorsanız, doktorunuza görünün. Ayrıca, çocuğunuzda aşağıdakiler gibi genel hastalık belirtileri olan şiddetli ağız ülseri gelişirse doktorunuza görünün:

- Kilo kaybı, mide ağrısı, açıklanamayan ateş,

- Dışkılarında kan veya mukus (kaka),

- Boyun sertliği ve yorgunluk,

- Anüs çevresindeki ülserler,

Bu, çölyak hastalığı ve inflamatuar bağırsak hastalığı gibi durumları gösterebilir. 3 haftadan uzun süren ve tekrarlayan ağız ülseri için doktorunuzu veya diş hekiminizi görmeniz de önemlidir.

Çoğu ağız ülseri zararsız olsa da, uzun süreli bir ağız ülseri bazen ağız kanseri belirtisi olabilir. Kontrol ettirmek en iyisidir.

AĞIZ YARALARI İÇİN YAPMANIZ GEREKENLER

Çoğu zaman ağız ülserleri bir hafta içinde tedavi görmeden iyileşir. Eczanelerden satın alabileceğiniz, bölgeye uygulanan anestezik ağız jeli ile rahatsızlığı giderebilirsiniz. İyileşme sürecine yardımcı olmak için ağız ülserlerini uygun şekilde tedavi etmek önemlidir. Bu tavsiyeye uyduktan sonra iyileşmezlerse, doktorunuzla iletişime geçin.

- Ağrıyan bölgeye dokunmamaya çalışın. Bu sadece iyileşme sürecini bozmakla kalmaz, aynı zamanda bir enfeksiyonun yayılmasına da neden olabilir. Bölgeye dokunmanız gerekiyorsa, önce ve sonra ellerinizi yıkadığınızdan emin olun.

- Dişlerinizi temizlemek için yumuşak bir diş fırçası kullanın. Yaralarınız dişlerinizi fırçalayamayacak kadar ağrıyorsa, bunun yerine klorheksidin içeren bir gargara kullanın. Bu, yerel eczanenizden ve bazı süpermarketlerden temin edilebilir olmalıdır. Alkol içeren gargaraları kullanmaktan kaçının.

- Tuzlu su yardımcı olabilir. Bir çay kaşığı tuzu bir bardak suya karıştırın, ardından sıvıdan bir ağız dolusu alın ve etkilenen bölgeyi kaplayacak şekilde iki dakika ağzınızda tutun, ardından tükürün. Yutmayın. Günde dört kez tekrarlayın.

- Yumuşak yiyecekler yiyin.

- Aşırı sıcak veya baharatlı yiyecek ve içeceklerden kaçının. Soğuk su içmek, ağrılı bir ağzı hafifletmeye yardımcı olabilir.

- Ağzınız gerçekten ağrıyorsa, pipetle içmek yardımcı olabilir. Ağrınız varsa, alabileceğiniz ağrı kesici ilaçlar konusunda sağlık uzmanınızdan veya bir kimyagerden tavsiye alın.