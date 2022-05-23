Ağrılı cinsellik: Disparoni nedir

Cinsel ilişkide yaşanan acı, ağrı, batma ve yanma gibi şikayetler, disparoni olarak adlandırılmaktadır. İşte disparoni nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında merak edilenler...

Cinsel hayat her zaman planlandığı gibi gitmeyebilir.

Araştırmalara göre Türkiye'de 10 kadından 1'i disparoni yani "ağrılı cinsel ilişki" deneyimi yaşıyor.

Ciddi bir sağlık sorunu olan disparoni, özellikle psikolojik kaygılar nedeniyle görmezden gelindiği takdirde oldukça acı verici bir sürece sahne olabiliyor.

Disparoni nedir

Disparoni kelimesinin kökeni yunanca bir kelime olan ‘’Dyspareunia’’dan gelmektedir. Dyspareunia kelimesi ise birbiriyle uyumsuz olan yatak arkadaşları anlamına gelir.

Kadınların cinsel birleşme esnasında herhangi bir acı, ağrı, batma, yanma şikayeti duymasıyla tatmin duygusunun sıfıra inmesi hem fiziksel anlamda hem de ruhsal olarak çöküntüye neden olmaktadır.

Bazen, bu ağrıların bir sağlık sorununa işaret ettiği bile görmezden gelinmektedir.

Aktif ve sağlıklı bir cinsel hayata sahip olmak oldukça önemlidir. Bu konuda sıkıntı yaşıyorsanız, bir doktora görünerek yaşadığınız sıkıntının altında yatan nedenleri öğrenebilirsiniz.

Disparoni nedenleri

Disparoni nedenleri, %70 oranında fiziksel, %30 oranında ise psikolojik nedenlerden dolayı meydana gelmektedir.

Fiziksel olarak ndometriosis hastalığı, miyomlar, sistit, yumurtalık kistleri, vajinismus, batın içi yapışıklıklar ve pelvik iltihabı gibi sebepler olabilir.

Psikolojik olarak ise hazır hissetmeme, kötü tecrübeler, güven, isteksizlik gibi nedenler sıralanabilir.

Ağrılı cinsel birleşmenin kesin tanısı ve cinsel birleşmede ağrıya neden olan sebepler, ancak cinsel tedaviler konusunda uzman ve deneyimli bir jinekolog tarafından yapılan jinekolojik muayene sonrasında anlaşılmaktadır.

Belirtileri

Birliktelik sonrası idrarda yanma, vajinal kuruluk, ilişki sonrası kanama, cinsel isteksizlik, kaşıntı gibi belirtiler, ağrısı cinsel ilişkiyi işaret edebilir.

Disparoni tedavisi

Disparoni tedavisi altta yatan soruna göre yapılmaktadır. Eğer ağrılı cinsel ilişkinin sebebi organik yani fiziksel bir sebebe bağlı ise tedavi cerrahi ya da medikal olarak yapılabilir. Psikolojik nedenli disparoni için cinsel terapi önerilmektedir.