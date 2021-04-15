Ağrılı mesane iltihabı: Sistit belirtileri nelerdir? Sistit tedavi yöntemleri

Genellikle kadınların kabusu olan Sistit, mesanenin iltihaplanması sonucu gelişen ve tedavi edilmediği takdirde ilerleyip kronikleşebilen bir enfeksiyondur. Peki sistit belirtileri nelerdir?

Sistit, teşhis ve tedavisinde geç kalındığında özellikle kadınlar için tehlikeli bir hale gelir.

Kadınların %20’sinin hayatı boyunca mutlaka bir kere yaşadığı stres, idrar yollarını ve üreme sistemini etkilemektedir.

Mesane iltihabı reaksiyonu olarak bilinen sistit nedir, belirtileri nelerdir? İşte merak edilenler..

SİSTİT NEDİR?

Sistit, mesanenin yani idrar torbasının iltihabıdır. En sık nedeni bakterilerin sebep olduğu enfeksiyonlardır.

Kadınlarda, idrarı mesaneden dışarı taşıyan ve üretra adı verilen tüpün erkeklere kıyasla daha kısa olmasından ötürü görülme oranı kadınlarda çok daha yüksek.

Hastaların sebebi tam olarak bilinmese de geçirilmiş bir bakteriyel sistit, oto-immünite denilen vücudun mesaneyi yabancı kabul etmesi ve ona yangısal savaş açması, idrarın çok tutulmasına bağlı mesanenin aşırı gerilmesi, genetik faktörler neden olabilir.

SİSTİT BELİRTİLERİ NELERDİR?

İdrar yaparken yanma ve sızı(İdrar yaptıktan sonrada sürebilir),

Sık idrara çıkma,

Ağrının kasıklara ve makata yayılması,

Ateş,

Terleme,

Yorgunluk,

Kusma ve bulantı,

İdrarın bulanık, kötü kokulu olabilir.

Cinsel ilişki esnasında ağrı hissi olabilir.

SİSTİT NASIL GEÇER?

Nadir olarak bazı durumlarda kendi kendine geçebilmekle beraber çoğu zaman tedavi gerektiren sistik antibiyotikler ile tedavi edilir.

Sistit için en iyi ilaç belirlenmeden önce sistite neden olan mikrobun belirlenmesi gerekmektedir. Yapılacak tetkiklerin ardından sistit için kullanılacak ilaca karar verilmelidir.

Tekrarlayan veya kronik hale gelen sistit tedavi edilmediğinde oluşan enfeksiyon, böbreklere ulaşarak çok daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabilmektedir.

Sistitten korunma yöntemleri: