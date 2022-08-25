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    Aile Hekimlerine teşvik ödemesi Resmi Gazete'de yayınlandı

    Aile Hekimlerine teşvik ödemesi Resmi Gazete'de yayınlandı

    Aile hekimlerinin teşvik tutarının miktarının günlük muayene sayısına göre değişmesini de içeren yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
    • 25.08.2022 - 05:33
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 06:09
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    Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlandı.

    Aile hekimlerine teşvik ödemesi

    Yayınlanan yönetmelikte, "Aile hekimlerine, halk sağlığının geliştirilmesine destekleri, halkın birinci basamak sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmaları ve düzenli hizmet sunumuna katkıları nispetinde ödüllendirilmeleri ve motivasyonlarının sürdürülmesi amacıyla destek ödemesi yapılır. Herhangi bir ihtar puanı almamış olan sözleşmeli aile hekimlerine tavan ücretin yüzde 42'si oranından teşvik ödemesi yapılacak. Ancak bu ödeme 1-10 arası ihtar puanı alanlara bir ay, 11-20 arası ihtar puanı alanlara iki ay, 21 ve üzeri ihtar puanı alanlara ise üç ay süreyle yapılmayacak." ifadelerine yer verildi.

    Günlük muayene sayısına göre teşvik ödemesi yapılacak

    İHA'nın haberine göre ayrıca, aile hekimliği birimince yapılan günlük muayene sayısının; 41-50 arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 10'u, 51-60 arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 21'i, 61-75 arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 31'i, 76 ve üzeri olması halinde tavan ücretin yüzde 42'si oranında teşvik ödemesi yapılacak. Teşvik ödemesi kapsamında, aile sağlığı çalışanlarına herhangi bir ihtar puanı almamış olmaları halinde, tavan ücretin yüzde 3'ü oranında ödeme yapılacak. Aile hekimliği birimince yapılan günlük muayene sayısının; 40-60 arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 1.5'i, 61 ve üzeri olması halinde tavan ücretin yüzde 3'ü oranında teşvik ödemesi yapılacak.

    Aile Hekimlerine teşvik ödemesi Resmi Gazete de yayınlandı #1

    "Taban ek ödemesi ve teşvik ödemesinden yararlanacaklar"

    İHA'nın haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Aile hekimliği sözleşme ve ödeme yönetmeliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu önemli gelişme ile, Aile Hekimlerimiz ve ASM çalışanlarımız kendileriyle ilgili mevzuatlar çerçevesinde taban ek ödemesi ve teşvik ödemesinden yararlanacaklar. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

    Aile Hekimlerine teşvik ödemesi Resmi Gazete de yayınlandı #2


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