Aile hekimliğinde Biontech aşısı yapılıyor mu? Bakan Koca müjdeyi verdi...

Sadece hastanelerde yapılabilen BioNTech'in ürettiği korona virüs aşısının artık sağlık ocaklarında da yapılabileceği açıklandı. Vatandaşlar, aile hekimi Biontech aşısı yapar mı araştırıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korona virüs aşılamasında vatandaşın işini kolaylaştıracak bir gelişmeyi duyurdu.

Pfizer - BioNTech aşısını olmak isteyen ancak bunun için devlet hastanelerine gidemeyen vatandaşlar bundan böyle Biontech aşılarını sağlık ocaklarında aile hekimlerine yaptırabilecek.

Koca Twitter'dan yaptığı açıklamasında "Aşıya erişimde yeni kolaylıklar var. Biontech aşısı için artık kamu ve özel hastanelerle birlikte Aile hekimlerimiz de devrede." ifadelerini kullandı.

Biontech aşısını sağlık ocağında yaptırmak isteyen vatandaşlar da Sağlık ocağı Biontech aşı randevusu nasıl alınır? sorusunu sormaya başladı. İşte Biontech aşısına dair detaylar..

AİLE HEKİMLİĞİNDE BİONTECH AŞI YAPILIYOR MU?

Aile hekimliği bugünden itibaren Biontech aşısı yapmaya başlayacak. Biontech aşı randevusu olanlar seçtikleri sağlık ocağında aşılarını yaptırabilecek.

E-nabız ve MHRS üzerinden TC kimlik numarası ile giriş yaparak Biontech aşı randevusu alınabilir. Ayrıca ALO 182 aranarak da randevu oluşturulabilir.

AŞI RANDEVUSU ALMA ADIMLARI

MHRS Web'den randevu almak için; Daha önceden üyelik kaydınız yok ise “Randevu Al” butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan “Üye Ol” seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer üyeliğiniz mevcut ise kimlik numaranız ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.

MHRS mobilde randevu almak için ise akıllı cihazınızın uygulama marketinden MHRS uygulamasını indirerek üyelik kaydınız yoksa oluşturabilir, var ise kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak randevunuzu alabilirsiniz.

Corona virüs aşısı randevusu için, sisteme giriş yapıldıktan sonra “Hastane randevusu al” “Aile Hekiminden randevu al” seçeneği üzerinden “Genel Arama” ardından “Covid-19 aşı” seçeneğini tıklayarak gerekli bilgileri girmeniz gerekiyor.