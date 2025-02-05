Aile hekimliğine geçişte muvafakat işlemleri genelgesi revize edildi

AA & Ensonhaber

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada aile hekimliğine geçişte muvafakat işlemlerine dair genelgenin revize edilerek taşra teşkilatlarına duyurulduğu belirtildi.

Mevcut durumda devlet hizmet yükümlülüğüyle atanan aile hekimi sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi bakımından yalnızca aynı düzeyde veya daha alt düzeyde bir ilçede aile hekimliği birimini tercih edebilirken yeni düzenlemeyle aile hekimlerinin aynı il içerisinde olmak kaydıyla herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın hizmet puanına göre boş bulunan aile hekimliği birimlerini tercih edebileceği aktarıldı.

"YENİ BİR YERLEŞTİRME KAPSAMINA DAHİL EDİLEBİLECEKLER"

Daha önce kamuoyunda 3+1 sözleşmeli olarak bilinen 45/A statüsünde çalışan ebe ve hemşireler aile hekimliği birimlerinde sözleşmeli olarak çalışamazken düzenlemeyle bundan sonra aile hekimliği birimlerinde çalışabileceği bilgisine yer verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: