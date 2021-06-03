Akademisyenler aşı olacak mı? Öğretmen aşı sırası ve tarihi 2021

Akademisyenler aşı olacak mı? Öğretmen aşı sırası ve tarihi 2021

Sağlık Bakanlığı 2021 Haziran ayında 1 milyondan fazla vatandaşı aşılamayı hedefliyor. Öğretmenler için de aşı sırası geldi. Peki akademisyenler aşı olacak mı, ne zaman? İşte detaylar...

Okulların açılmasıyla birlikte risk altında olan öğretmenler de aşı için öncelikli grup olarak belirlendi.

Sağlık Bakanı Koca’nın açıklamaları sonrasında öğretmenler ne zaman aşı olacak, hangi öğretmenler aşı olacak, akademisyenler aşı olacak mı gibi soruları gündemde yerini aldı.

Yaş ve branş gözetmeksizin tüm öğretmenlerin aşı olacağı duyurulurken, akademisyenler aşı olacak mı sorusu da gündeme geldi. Peki akademisyenler ne zaman aşı olacak? Öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, doçent, profesörler ne zaman aşılanacak? İşte ayrıntılar..

AKADEMİSYENLER AŞI OLACAK MI?

Üniversiteler için harekete geçen YÖK, Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını talep etti. Ancak akademisyenlerin aşılama zamanı hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Diğer yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren öğretmenlerin aşılanacağını bildirdi. Bu kapsamda akademisyenlerinde aşı için öncelikli olacağı öngörülüyor.