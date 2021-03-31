Akciğer hastalıklarının 10 belirtisi

İnatçı öksürük, nefes darlığı… Akciğer hastalıkları birçok farklı belirti gösterebilir ancak özellikle dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. İşte akciğer hastalıklarının 10 sessiz işareti.

Sinir bozucu tahrişten yaşamı tehdit eden kansere kadar akciğerlerde birçok hastalık gelişebilir. Hırıltılı solunum, inatçı öksürük, özellikle merdiven çıkarken sık gelişen nefes darlığı akciğer hastalığının dikkat edilmesi gereken bazı semptomlarıdır.

Akciğerler ile ilgili görülen en yaygın hastalıklar arasında astım, bornşit, pnömoni kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ve akciğer kanseri bulunur. İnatçı bir öksürük veya aşırı balgam önemli görünmeyebilir, ancak bu küçük semptomlar aslında çok daha ciddi durumların belirtileri olabilir.

AKCİĞER HASTALIKLARININ 10 BELİRTİSİ

Semptomlara dikkat etmek, akciğer hastalığına çok ciddi olmadan yakalanmak için çok önemlidir. Astım, KOAH ve akciğer kanseri gibi akciğer hastalıkları ilk olarak öksürük veya nefes darlığı şeklinde ortaya çıkabilir. Bu uyarı işaretlerini bilmek, akciğer hastalığını henüz erken aşamadayken yakalamanıza ve tedavi etmenize yardımcı olabilir.

Nefes darlığı

Nefes darlığı, nefes almada zorluk veya rahatsızlık olarak tanımlanabilir. Bazen ‘göğüste gerginlik’ olarak da tanımlanır. Egzersiz yaptıktan sonra geçmeyen nefes darlığı veya çok az efor sarf ettikten sonra veya efor sarf etmeden ortaya çıkan nefes darlığı durumları normal değildir. Sadece normal dışı olmanın bir belirtisi değil, aynı zamanda astım, KOAH vb. gibi daha ciddi akciğer rahatsızlıklarına da işaret edebilir.

Nefes darlığı, çeşitli enfeksiyonlar sonucu da oluşabilir. Soğuk algınlığı veya grip virüsü ciğerlerinize zarar verebilir. Altta yatan bir akciğer sorununuz varsa, çok stres altındaysanız veya önemli bir yaşam olayıyla uğraşıyorsanız, soğuk algınlığınızın yanı sıra bir enfeksiyon geliştirmeye daha yatkın hale gelirsiniz. Ve risk altındaki akciğerler, bakteriyel pnömoni veya bronşite dönüşebilir.

Normal aktiviteler sırasında nefesiniz tıkanmış gibi hissediyorsanız ve kronik bir öksürük geliştirdiyseniz veya nefes darlığınız varsa, doktorunuz KOAH testi isteyebilir. Ancak bu semptomlar astım veya diğer nedenlere bağlı da ortaya çıkabilir. Ayrıca, birçok insan nefes darlığının yaşlandıkça meydana gelebileceğini düşünür, ancak bu yaşlanmanın normal bir sonucu değildir. KOAH'ın başlıca nedeni sigara içmek, pasif sigara içiciliği, toza veya kimyasallara maruz kalmak ve genetiktir.

Hırıltılı solunum ve öksürük

Derin bir nefes alamayacağınızı düşünüyorsanız, doktorunuza görünmeniz gerekir. Doktorunuz KOAH gibi potansiyel hastalıkları ve hatta anemi gibi sorunları (basit bir kan testi ile tespit edilebilir) tespit edebilir. Öksürük veya hırıltılı solunum, çocuklukta gelişen astıma göre daha kalıcı olan yetişkin astımının güçlü belirtileridir. Genel olarak astım semptomları arasında kuru öksürük, hırıltılı solunum, nefes darlığı, nefes almada güçlük, göğüste sıkışma ve hiç geçmeyecek gibi görünen soğuk algınlığı sayılabilir.

Gürültülü nefes alma veya hırıltılı solunum sadece normal olmamanın bir belirtisi değildir; bir şeyin hava yollarınızı tıkadığının veya çok dar hale getirdiğinin bir işaretidir. Ayrıca, küçük de olsa bir ay veya daha uzun süren göğüs ağrısı, akciğer hastalığı için bir uyarı işaretidir. Özellikle nefes alırken veya öksürürken göğüs ağrınız varsa, muhtemelen solunum sisteminizle ilgili bir sorun vardır.

Öksürükte kan

Öksürükteki kan, akciğerlerden veya üst solunum yolundan gelebilir. Nereden gelirse gelsin, kanlı öksürük bir sağlık sorununun işaretidir ve muhtemelen ciddi bir sorundur. Bu, akciğer hastalığının en endişe verici semptomlarından biridir ve muhtemelen sizi doğrudan doktora gönderecektir. Kan parlak kırmızı veya daha çok kahverengi ve mukuslu olabilir. Bu belirti akciğer kanserinin bir belirtisi olsa da, iyi huylu tümörlerden kronik bronşit veya amfizeme kadar birçok başka şey öksürükte kana neden olabilir. Her şeye rağmen, bu göz ardı edilecek veya bir kenara atılacak bir durum değildir. Mutlaka doktora başvurun.

Ses değişiklikleri

Birisi sesinizin farklı olduğunu söylerse dikkatli olun. Soğuk algınlığı kadar basit bir şeyin sonucu da olabilir, ancak birkaç haftadan fazla süren ses kısıklığı, akciğer hastalığının ciddi semptomları arasındadır. 2018 yılında yapılan bir araştırmaya göre KOAH'lı insanlar akciğerlerinde eskisi kadar hava tutamadıkları için seslerinde değişiklikler yaşayabilir veya kelimeleri çıkarmada sorun yaşayabilirler.

Rastgele omuz ağrısı

Çoğu durumda omuz ağrısı, kas gerginliği veya iltihaplanmadan kaynaklanır. Ancak kaslarınızı incitecek bir şey yapmadıysanız ve ağrınız haftalarca herhangi bir rahatlama belirtisi olmadan devam ediyorsa ve özellikle sigara içiyorsanız, akciğer kanseri riski için bir doktora görünmek isteyebilirsiniz. Bazı akciğer tümörleri , etkilenen akciğer ile vücudun aynı tarafında omuz ağrısına neden olabilir. Akciğer hastalığının en erken semptomlarından bazıları omuzlarda ağrı olabilir.

Tırnaklarda mavimsi renk

Dokularınızın yeterli oksijen almasını engelleyen herhangi bir durum, vücudun belirli bölümlerinde renk değişikliklerine neden olabilir. Özellikle, dudaklar ve tırnaklar mavi, grimsi veya koyu mor renk alabilir. Renk değişimi hafif başlayabilir ve hastalık ilerledikçe giderek daha belirgin hale gelebilir veya akut KOAH atağı sırasında aniden ortaya çıkabilir. Bu gibi değişiklikler yaşıyorsanız, derhal doktorunuzu ziyaret edin.

Nedensiz kilo kaybı

KOAH hastalarının büyük bir bölümü beklenmedik kilo kaybı yaşar. Düşen bu kilo, vücudun verimli bir şekilde çalışamadığının bir işaretidir. Vücudunuz sadece nefes alma gibi temel işlevleri yerine getirmek için sürekli olarak kalori yakar. Ancak KOAH'lı kişilerin kaslarının vücudun taleplerine ayak uydurmak için daha fazla çalışması ve akciğer hastalığı olmayan insanlara göre nefes almak için yaklaşık on kat daha fazla kalori yakması gerekir. Kilo kaybı tek başına akciğer problemlerine işaret etmek için yeterli değildir, ancak diğer akciğer hastalığı semptomları ile eşleştirilirse, doktorunuzdan araştırmasını isteyebilirsiniz.

Geçmeyen öksürük

Öksürük, sizi bir ay veya daha uzun süredir rahatsız ediyorsa, öksürük kronik olarak kabul edilir. Öksürük, tahriş edici maddelerin hava yolundan ve akciğerlerden atılmasına yardımcı olan normal bir vücut refleksidir, ancak kalıcı, kronik bir öksürük ciddi bir akciğer hastalığının belirtisi olabilir.

Kronik öksürük birçok farklı durumun habercisi olabilir. Özellikle astımı olan insanlar için gece öksürük nöbetleri kontrol edilmelidir. Doktorunuza yeni bir astım tedavisi sormaktan çekinmeyin, doğru bakım yapılmazsa astım solunum yollarına zarar verebilir. Ayrıca reflü, viral enfeksiyonlar, alerjiler ve geniz akıntısı gibi gece öksürüğünün başka nedenleri de vardır.

Ayrıca öksürük gibi, balgam olarak da adlandırılan mukus, vücudun enfeksiyonlardan veya tahriş edici maddelerden koruyan doğal olarak oluşan bir işlevidir. Ancak akciğerlerdeki kronik mukus üretimi, vücudun bir şeylerle savaştığının bir göstergesidir ve daha ciddi bir durumun uyarı işareti olabilir. Bir ay veya daha uzun süren kalıcı mukus üreten öksürükler akciğer hastalığının belirtileri olabilir.

Geçmeyen yorgunluk

Yorgun olduğunuzda, iyi bir gece uykusu sizi dinlendirebilir. Ancak kronik yorgunlukta uykunuz, enerjinizi geri getirmeyecektir. Geçmeyen yorgunluk, çok sayıda hastalığın belirtisi olabilir. Özellikle akciğer kanseri hastaları için yorgunluk, azalmış akciğer fonksiyonunun vücuda zarar vermesinden kaynaklanıyor olabilir. Akciğer hastalığının diğer olası semptomlarına ek olarak kendinizi bitkin hissediyorsanız, doktorunuzla konuşun.

Tek bacakta şişlik, ağrı ve hassasiyet

İlk bakışta bu akciğer hastalığının belirtileri arasında değildir. Ancak bu bacak problemleri, bacaktaki kan pıhtısı derin ven trombozunın bir işareti olabilir. Buradaki risk, pulmoner emboli denen bir durum olan kan pıhtısının parçalanarak akciğerinize girmesidir. Akciğerinizdeki bir pıhtı kan akışını engelleyebilir ve ciddi hasara neden olabilir. Diğer ipuçları arasında nefes darlığı, nefes alma sorunları ve göğüs ağrısı yer alır. Ancak akciğer semptomları görülmeden de ortaya çıkabilir. Mümkün olan en kısa sürede yardım almanız önemlidir.