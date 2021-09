Akciğerleri güçlendiren 6 şaşırtıcı besin

Özellikle koronavirüs salgını ile birlikte önemini bir kez daha anladığımız akciğerlerin sağlıklı durumda olması kaliteli uyku, egzersiz ve sağlıklı beslenmeden geçiyor...

Diğer organları da etkileyebilmesine rağmen esas olarak solunum yollarına saldıran koronavirüsün yayılması, akciğer sağlığıyla ilgili birçok soru işaretini beraberinde getirdi.

Akciğer patolojilerinin çoğu genellikle ileri bir durumdayken tespit edilir. Çalışmalar KOAH'ın (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) çoğu vakasının henüz teşhis edilmediğini gösteriyor. Bunun nedeni, akciğerlerin büyük bir adaptasyon kapasitesine sahip olmasıdır ve bu da solunum yolu hastalıklarının büyük bir kısmının henüz teşhis edilmediği anlamına gelmektedir.

3 DURUM BELİRLEYİCİ ROL OYNUYOR

Bu durum, diğer önlemlerin yanı sıra önleyici tedbirler alınırsa tersine çevrilebilir. İyi bir akciğer sağlığına sahip olmak, temiz hava solumak, tütün ve kirlilikten mümkün olduğunca uzak durmak gibi iyi yaşam tarzı alışkanlıklarını sürdürmeyi ve ayrıca üç temel konuda sağlıklı yönergeleri takip etmeyi içerir:

- Uygun bir diyet,

- Egzersiz,

- Kaliteli uyku.

Bu üç konu akciğer sağlığında belirleyicidir. Solunum hastalarının önemli bir bölümü uyku apnesi, gece horlaması ve gün içinde uyuşukluk yaşarlar ve hiç sağlıklı olmayan uyku bozukluğu döngüsüne girer.

Beslenme konusunda ise iyi bir akciğer sağlığını korumak, birkaç gün sağlıklı beslenip sonra her şeyi bırakmakla olmaz. Akciğer sağlığı için hem solunum sisteminin sağlığını hem de tüm organizmayı etkileyecek olan sürdürülebilir bir sağlıklı yaşam esastır.

Bunu yapmak için ise bu yiyecekleri diyetinize eklemeniz uygun olacaktır:

YUMURTA

Akciğer sağlığı bozulduğunda, genellikle vücutta daha fazla protein ihtiyacı olur. Kırmızı ve beyaz etten ve ayrıca baklagillerden iyi miktarda protein alınabilir. Diyetimiz için bir diğer sağlıklı ve önerilen besin, A gibi yağda çözünen vitaminler ve kaliteli proteinler sağlayan yumurtadır. Uzun yıllar boyunca yumurta tüketiminin kardiyovasküler hastalık riskini artırdığı söylenmiş olsa da, son zamanlarda çok sayıda bilimsel araştırma bunun aksini kanıtlamıştır. Bunlardan daha yeni olanlardan biri, günde bir yumurta tüketmenin, kişilerin kkalp hastalığı geçmişi olsa bile riski artırmadığını gösteriyor.

ESMER PİRİNÇ

Kaliteli karbonhidratlar olarak adlandırılan grubu, günlük olarak yeterli tüketmek çok önemlidir. İşlenmiş gıdalardan, rafine edilmiş unlardan ve ilave şeker bakımından zengin gıdalardan kaçınmak ve daha fazla besin, daha fazla mineral ve özellikle lif sağlayanlara odaklanmak en iyi seçim olacaktır. Bu, bağışıklık sistemini güçlendireceği için akciğerlerimiz üzerinde etkisi olacak olan bağırsak mikrobiyotasını iyileştirmek için gereklidir.

YAĞLI BALIKLAR

Yağlı balıkları haftada en az iki kez yemek önemlidir. Aralarında somon, ton balığı ve sardalya gibi balıklar vardır. Tümü iyi omega 6 ve omega 3 çoklu doymamış yağ asitleri kaynaklarıdır. Özellikle omega 3, organlarımızın üzerinde doğrudan etkisi olacak büyük bir anti-inflamatuar (iltihap önleyici) kapasiteye sahiptir.

CEVİZ

Her bir kuru yemişin farklı faydaları olsa da tümü özellikle akciğer sağlığının iyi durumda olması için tavsiye edilir. Yağ kelimesinin toplumumuzda kilo alma korkusu nedeniyle panik yaratmasına rağmen, vücuttaki iltihapla mücadele eden ve bizim için çok önemli olan çoklu doymamış ve tekli doymamış yağ asitlerini bize sağlayan, yağ açısından zengin sağlıklı yiyecekler olduğunu unutmamak önemlidir. Bunlar ceviz, avokado ve zeytinyağı gibi gıdalarda bulunur. Günlük olarak zeytinyağı ve avokado tüketmek, A, D ve K ile birlikte en antioksidanlar arasında yer alan iyi bir doz E vitamini de sağlayacaktır, bu yüzden günlük tüketimi garanti etmek zorundayız.

SÜT

Tam yağlı sütler, çeşitli çalışmaların iyi akciğer fonksiyonuyla bağlantılı olduğunu gösterdiği iyi bir D vitamini kaynağıdır. D vitamini esas olarak güneş ışınlarından elde edilse de, karaciğerden mantarlara, dana eti, avokado ve tam yağlı süt ürünlerine (her zaman şeker veya yağ ilave edilmeden tüketilmesi gereken) kadar D vitamini sağlayan bazı gıdalar vardır. Araştırmalar, çeşitli solunum yolu hastalıklarının gelişiminde D vitamini eksikliğinin doğrudan rol aldığını gösteriyor. Düşük D vitamini seviyeleri ile çeşitli solunum yolu hastalıkları geliştirme veya daha kötü bir hastalık seyrine yol açma riskinin artması arasında bir ilişki bulan çok sayıda çalışma vardır. İngiltere'de yayınlanan bir araştırmaya göre, dünya nüfusunun yüzde 88'inde D vitamini eksikliği olabilir.

DOMATES

Narenciye ve çilek ile birlikte domatesler de iyi bir C vitamini kaynağıdır. Bu doğal antioksidan, solunum problemlerini önlemeye yardımcı olabilir ve tüm meyve ve sebzelerde bulunur. Araştırmalar, C vitamininin enfeksiyonlardan iyileşme sürecini hızlandırabileceğini göstermektedir. Çalışmalar ayrıca C vitamininin β-glukanlar (arpa, yulaf, çavdar veya buğday gibi tahıllarda bulunur) ile birleştirilmesi halinde solunum yolu enfeksiyonlarının sıklığını azaltabileceğini ve idrar yolu enfeksiyonlarında da belirleyici bir rol oynayabileceğini gösteriyor. Domatesler ayrıca onlara kırmızı rengini veren bir antioksidan olan likopen içerirler. Yoğun likopen içeriği domatesleri hastalıkları önleyici bir gıda haline getiriyor. Likopen, kanserin önlenmesinden cilt sağlığının iyileştirilmesine kadar birçok faydası gösterilen güçlü bir antioksidan olarak öne çıkıyor.