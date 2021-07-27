Akdeniz Üniversitesi'nde Türkiye'nin ikinci rahim nakli başladı

Türkiye'nin kadavradan ikinci rahim nakli, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde, 5 yıldır bu anı bekleyen 32 yaşındaki bir kadına yapılıyor.

Türkiye'nin kadavradan ikinci rahim nakli Antalya Alanya'da, doğuştan rahim yokluğu yaşayan, 11 yıllık evli ve 5 yıldır nakil bekleyen 32 yaşındaki Havva Erdem'e yapılıyor.

Operasyon için hazırlanan Havva Erdem'e, kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 40 yaşındaki kadının bağışlanan rahmi nakledilmeye başlandı.

40 KİŞİLİK EKİP GÖREVDE

Operasyonu, Türkiye'nin ilk yüz, çift kol ve dünyanın ilk rahim nakli ameliyatını gerçekleştiren Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi ile Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan gerçekleştiriyor.

40 kişilik bir ekip tarafından gerçekleştirilen nakil ameliyatının 4-6 saat sürmesi bekleniyor.

İLK NAKİL 2011'DE YAPILDI

Dünyanın ve Türkiye'nin başarılı ilk kadavradan rahim nakli Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından 8 Ağustos 2011'de 23 yaşındaki Derya Sert'e yapılmıştı. Sert, tedavilerin ardından geçen yıl hamileliğin 28. haftasında 760 gram ağırlığında erkek bebek dünyaya getirmişti.