Akran zorbalığına dikkat: Her 3 çocuktan 1'i yaşıyor

Her 3 çocuktan 1'inin, hayatlarının bir döneminde akran zorbalığına maruz kaldığını belirten Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Hilal Aydemir, ailelerin dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Özellikle okul çağındaki çocukların yoğun bir şekilde maruz kaldığı akran zorbalığı, çocukların zihinsel, fiziksel ve ruhsal olarak sağlığını olumsuz etkiliyor…

Uzmanlar çocukların zihinsel ve fiziksel sağlığını olumsuz etkilendiği akran zorbalığına karşı aileleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor…

Hastaneleri Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Hilal Aydemir, akran zorbalığı konusu hakkında önemli bilgiler verdi.

“SON NOKTASI FİZİKSEL YA DA CİNSEL SALDIRGANLIKTIR”

Uzm. Dr. Hilal Aydemir, şu ifadeleri kullandı:

“Akran zorbalığı, bir çocuğun benzer yaş grubundaki başka bir çocuğa sözel ya da fiziksel şiddetine akran zorbalığı denir. Akran zorbalığının nedenleri ve belirtileri olarak; zorbalık yapan çocuk diğerini kimi zaman fiziksel kimi zaman duygusal yönden zayıf görür, tahakküm etmeyi ya da acı çektirmeyi amaçlar. Zorba tutumlar; küçümseyici söylemler, dalga geçmeler, arkadan yapılan dedikodular, eşyalarına el koyma, kendisine yiyecek aldırma, ödevini yaptırma şeklinde ya da dışlama ve görmezden gelme şeklinde belirebilir. Bunun son noktası fiziksel ya da cinsel saldırganlıktır. Bazen herkesin göreceği şekilde bazen gizli yapılabilir. Kimi zaman akran zorbalığı tehdit de içerir. Akran zorbalığı, yapan kişi tarafından herkese karşı değil belli kişilere karşı yapılabilir.”





“OKUL İÇİNDE HALLEDİLMEYE ÇALIŞILMASI YANLIŞTIR”

Zorbalığın çocuklarda ruhsal çöküntüye sebep verebileceğine değinen Dr. Hilal Aydemir, ayrıca şunları söyledi:

“Mağdur tepki göstermez, hatta kimseye bahsetmezse akran zorbalığına maruz kalmaya devam edebilir. Bu durum başka çocukların da mağdura akran zorbalığı yapma ihtimalini arttırabilir. Bu şekilde sürekli hale gelebileceği ve mağdurun ruhsal durumunu bozabileceği için akran zorbalığının önlenmesi oldukça önemlidir. Yapılan çalışmalar her 3 çocuktan 1 inin hayatlarının bir döneminde akran zorbalığına maruz kaldığını, çocukların yüzde 10-14 civarının ise 6 ayı aşan kronik akran zorbalığına maruz kaldığını işaret ediyor. Akran zorbalığının okul içinde halledilmeye çalışılması yanlıştır. Mesele mutlaka çocukların ebeveynleri ile paylaşılmalıdır.

“REHBERLİK SERVİSİNDE ÇALIŞANLARIN ZORBALIK KONUSU DAHİL DONANIMLI VE EĞİTİMLİ OLMALI”

Okullardaki rehberlik servisleri çocukların ruhsallığının takibinde önemli yer tutmaktadır. Rehberlik servisinde çalışanların öğrenci ve öğretmenlerle iletişim halinde olması, çocukları tanıması ve muhtemel değişiklikleri takip etmesi koruyucu olacaktır. Rehberlik servisinde çalışanların zorbalık konusu dahil donanımlı ve eğitimli olması gerekmektedir. Okuldaki yetkililerin akran zorbalığını gördükleri yerde mağdurun kendisinin baş etmesinin beklenmemesi, müdahale etmeleri, suçlayıcı bir tutumdan uzak meseleyi tüm yönleriyle anlamaya çalışmaları önemlidir.”