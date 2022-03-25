Aktarlar yok satıyor! Ebegümeci buharı ne işe yarar? Çıban, basur, gebelik...

Bitkisel tedavi denilince akla gelen ilk otlardan ebegümeci, aktarlarda yok satıyor. Çıban, hemoroid, iltihaplı yara için ve gebe kalmak isteyenler tarafından başvurulan ebegümeci buharı ne işe yarar?

Son günlerde ebegümeci otuna olan ilgi son derece artış gösterdi.

Faydasını duyanı aktara koşturan bir bitki olan ebegümeci, doğada kendiliğinden yetişebilen ve ülkemizde de rastlanan otlar arasında.

Ebegümecinin yapraklarından lezzetli yemekler pişiriliyor, yapraklarından ve çiçeklerinden elde edilen bitki çayları ve lapalar da şifa niyetine kullanılabiliyor.

Ancak ebegümecinin en sık başvurulduğu konular iltihaplı yaralar, çıban ve basur gibi sorunlar, idrar yolu enfeksiyonları ve gebelik oluyor.

Ebegümeci buharına oturmak halk arasında bilinen en yaygın yöntemlerden birisi.

Bilimsel olmayan bir tedavi yöntemi olduğunun altını çizerek, ebegümecinden faydalanmanın yollarını sıraladık.

EBEGÜMECİ FAYDALARI NELERDİR?

Solunum sistemi ile ilgili rahatsızlıklarda etkilidir. Özellikle balgamlı öksürük, bronşit ve amfizem hastalığının tedavisinde destekleyici olarak kullanılabilir.

Ses kısıklığı şikâyeti olanlar, günde bir-iki fincan ebegümeci çayı tüketebilirler.

Sindirim sistemini düzenleyici etkisi vardır. Kabızlığa karşı etkili bir kür olarak uygulanabilir.

Ateş düşürücü ve rahatlatıcı etkileri vardır.

Çeşitli yaralanmalara bağlı oluşan vücut şişkinliklerinde ebegümeci banyosu faydalı olmaktadır.

Vücuttaki ağrıları gidermeye yardımcı olur. Yapraklarında bulunan kimyasallar, yaraların iyileştirilmesinde etkili olurken aynı zamanda ağrı kesici özelliğiyle de etkilidir.

Baş ağrısına karşı ebegümeci lapası uygulaması etkili olmaktadır.

Göz kuruluğu şikâyetine karşı ebegümeci çayı ile gözlere pansuman yapmak etkilidir.

ÇIBAN VE BASUR İÇİN EBEGÜMECİ LAPASI

Taze ebegümeci yapraklarıyla hazırlanan lapa, ciltteki yara, yanık ve çıbanların iyileştirilmesine yardımcı olur.

Ebegümeci lapasının yapılma aşamasında ihtiyaç duyulan malzemeler arasında bir su bardağı kaynar su ve beş çay kaşığı kuru ebegümeci yer almaktadır. Kaynar suya eklenen ebegümecinin yapılışı tıpkı çay demlenmesi gibidir. Bu nedenle süzülür ve posası lapa niyeti yerine kullanılır.



EBEGÜMECİ BUHARINA OTURMAK NE İŞE YARAR?

Genelde hamile kalmak isteyen kişiler tarafından bu yöntem kullanılmaktadır. Ayrıca ebegümeci buharına oturmanın diğer bir amacı ise hemoroid sorunlarının giderilmesi içindir. Fakat bunların hiçbir bilimsel dayanağı yoktur.