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    Alerjisi olanlar koronavirüs aşısı yaptırabilir mi? Alerjikler hangi aşıyı olmalı?

    Alerjik hastalığı olan vatandaşlar aşı seçiminde karar vermekte zorlanıyor. Peki alerji hastaları hangi aşıyı yaptırmalı? Biontech mi, Sinovac mı? İşte detaylar..
    • Haber Merkezi
    • 06.04.2021 - 10:29
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    Alerjisi olanlar koronavirüs aşısı yaptırabilir mi? Alerjikler hangi aşıyı olmalı?

    Ülkemizde Biontech aşısının da uygulanmaya başlanmasıyla birlikte özellikle alerjik hastalığı olan kişiler hangi aşıyı seçecekleri konusunda kafa karışıklığı yaşıyor.

    Aşıların yan etkisi nedeniyle endişe duyan vatandaşlar, Biontech mi Sinovac mı sorusunu araştırıyor.

    Almanya ve Çin üretimi aşıların yan etkilerine dair araştırmalar sürerken, alerjik hastaların hangi aşıyı yaptırmaları gerektiği konusunda uzmanlar açıklamalarda bulundu.

    Peki alerjisi olanlar hangi aşıyı olmalı? İşte detaylar..

    ALERJİSİ OLANLAR KORONAVİRÜS AŞISI YAPTIRABİLİR Mİ?

    Türkiye Ulusal Alerji ve İmmünoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Şekerel, alerjisi olanların COVID-19 aşılarını mutlaka hastanelerde olması gerektiğini söyledi.

    Türkiye'de vatandaşların üçte birinde alerjik nezle, astım, deri ve besin alerjileri gibi rahatsızlıkların olduğunun bilindiğini anlatan Şekerel, "Bu kişilerin COVID-19 aşıları için risk altında olduklarına yönelik bir kanıt yok. O yüzden aşılarını gönül rahatlığı ile randevu aldıkları aile sağlığı merkezlerinde yaptırabilir" dedi.

    Şekerel, tüm şiddetli alerjik reaksiyonların aşı uygulamasından sonraki 30 dakika içinde yaşanacağını, bu nedenle tüm dünyada aşılama sonrası her kişinin en az 30 dakika süreyle izlenmesinin yaygın bir uygulama olduğunu söyledi.

    Alerjisi olanlar koronavirüs aşısı yaptırabilir mi? Alerjikler hangi aşıyı olmalı? #1

    ALERJİSİ OLANLAR HANGİ AŞIYI YAPTIRMALI?

    Almanya’nın Pfizer BioNTech aşısı mRNA tabanlı COVİD 19 aşısıdır. Diğer mRNA aşısı Moderna aşısıdır. BNT162b2 aşısı için BioNTech teknolojisi, SARS-CoV-2 koronavirüsün yüzeyinde bulunan diken proteininin bir kısmını kodlayan nükleositle modifiye edilmiş mRNA (modRNA) kullanımına dayanmaktadır. Bu aşıda mRNA tarafından diken proteinin bir parçası vücutta oluşur ve bu da vücutta bağışıklık oluşturur. Bu bağışıklık enfeksiyona karşı koruma sağlar.
    Çin’in Sinovac firmasının Coronavac aşısı formaldehitle inaktive edilen ve adjuvan olarak alüminyum kullanılan ölü aşıdır. Virüs parçalanıp etkisiz hale getirilerek vücudumuza ara verilmeden bağışıklığımızı uyarmaktadır. Ölü aşı olduğu için daha güvenli olduğu düşünülmektedir.

    Alerjik astım, egzama, alerjik nezle ve diğer alerjik hastalığı olan kişilerin gerek BioNTech gerekse Çin aşısı Coronavac aşısı olmasında sakınca yoktur. Sadece alerjik hastalığı olanların aşılarını hastane ortamında yaptırmaları ve aşı sonrası 30 dakika gözetim altında beklemeleri faydalı olacaktır.

    Alerjisi olanlar koronavirüs aşısı yaptırabilir mi? Alerjikler hangi aşıyı olmalı? #2

    BİONTECH Mİ, SİNOVAC MI?

    -Her iki aşının da etkinliği birbirine yakındır.
    -BioNTech aşısının alerji geliştirme potansiyeli Çin’in Coronavac aşısına göre daha yüksektir.
    -Astım, alerjik nezle, egzama, besin alerjisi gibi alerjik hastalığı olanlar her iki aşıyı da tercih edebilir.
    -Özellikle içinde PEG maddesi bulunan ilaçlara karşı alerji gelişmiş olanların Çin aşısı Coronavac aşısını tercih etmeleri faydalı olabilir.
    -Besin katkı maddesine alerjisi olanlar Çin aşısı Coronavac tercih edebilir.
    -Aşıdan sonra gelişen reaksiyonlar genellikle ilk 15 dakika içinde gelişmesinden dolayı alerji riski olan veya alerjik hastalığı olanların aşılarını hastane şartlarında olması ve aşıdan sonra hastane ortamında 30 dakika beklenmesi faydalı olacaktır.

     

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