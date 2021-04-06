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- Alerjisi olanlar koronavirüs aşısı yaptırabilir mi? Alerjikler hangi aşıyı olmalı?
Alerjisi olanlar koronavirüs aşısı yaptırabilir mi? Alerjikler hangi aşıyı olmalı?
- Haber Merkezi
- 06.04.2021 - 10:29
Ülkemizde Biontech aşısının da uygulanmaya başlanmasıyla birlikte özellikle alerjik hastalığı olan kişiler hangi aşıyı seçecekleri konusunda kafa karışıklığı yaşıyor.
Aşıların yan etkisi nedeniyle endişe duyan vatandaşlar, Biontech mi Sinovac mı sorusunu araştırıyor.
Almanya ve Çin üretimi aşıların yan etkilerine dair araştırmalar sürerken, alerjik hastaların hangi aşıyı yaptırmaları gerektiği konusunda uzmanlar açıklamalarda bulundu.
Peki alerjisi olanlar hangi aşıyı olmalı? İşte detaylar..
ALERJİSİ OLANLAR KORONAVİRÜS AŞISI YAPTIRABİLİR Mİ?
Türkiye Ulusal Alerji ve İmmünoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Şekerel, alerjisi olanların COVID-19 aşılarını mutlaka hastanelerde olması gerektiğini söyledi.
Türkiye'de vatandaşların üçte birinde alerjik nezle, astım, deri ve besin alerjileri gibi rahatsızlıkların olduğunun bilindiğini anlatan Şekerel, "Bu kişilerin COVID-19 aşıları için risk altında olduklarına yönelik bir kanıt yok. O yüzden aşılarını gönül rahatlığı ile randevu aldıkları aile sağlığı merkezlerinde yaptırabilir" dedi.
Şekerel, tüm şiddetli alerjik reaksiyonların aşı uygulamasından sonraki 30 dakika içinde yaşanacağını, bu nedenle tüm dünyada aşılama sonrası her kişinin en az 30 dakika süreyle izlenmesinin yaygın bir uygulama olduğunu söyledi.
ALERJİSİ OLANLAR HANGİ AŞIYI YAPTIRMALI?
Alerjik astım, egzama, alerjik nezle ve diğer alerjik hastalığı olan kişilerin gerek BioNTech gerekse Çin aşısı Coronavac aşısı olmasında sakınca yoktur. Sadece alerjik hastalığı olanların aşılarını hastane ortamında yaptırmaları ve aşı sonrası 30 dakika gözetim altında beklemeleri faydalı olacaktır.
BİONTECH Mİ, SİNOVAC MI?