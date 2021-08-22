Ali Yerlikaya, İstanbul'da aşı yaptıranların sayısını açıkladı

Koronavirüs aşısı yaptıranların sayılarını açıklayan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, mavi renk için 344 bin kişinin daha aşı olması gerektiğini söyledi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında tüm dünyada aşılama çalışmaları devam ediyor.

Türkiye'de de hızla devam eden aşı çalışmalarıyla birlikte mavi illerin sayısı 37'ye ulaşırken, İstanbul da mavi il olmaya yaklaştı.

Nüfusun yoğun olduğu illerden olan İstanbul'da da aşılamada gelinen son noktayla ilgili İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından açıklama yapıldı.

3 DOZ AŞI YAPTIRANLARIN SAYISI AÇIKLANDI

Vali Yerlikaya, İstanbul'da 3 doza kadar aşı yaptıranların sayısını açıkladı. 100 binde vaka sayısı ortalama 180 bini bulan İstanbul'da aşılamayla birlikte vaka sayılarında da düşüş görüldü.

"AŞI, EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ"

'Aşı en büyük gücümüz' etkiketiyle paylaşım yapan Yerlikaya, Saat 14.00 itibariyle 1'inci dozu yaptıranların saysını 8 milyon 447 bin 576, 2'inci dozu yaptıranların sayısını 6 milyon 272 bin 845, 3'üncü dozu yaptıranların sayısınıysa 1 milyon 23 bin 712 olarak açıkladı.

MAVİ RENK İÇİN 344 BİN 792 HEMŞERİMİZ KALDI"

Toplamda 15 milyon 744 bin 133 doz aşı yapıldığını duyuran Vali Yerlikaya, "Mavi renk için 344 bin 792 hemşerimiz kaldı." ifadelerini kullandı.