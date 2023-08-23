Alında ve yanaklarda oluşan sivilcelere dikkat! O hastalığın habercisi olabilir… Son yıllarda yapılan araştırmalar, cilt sorunları ile bağırsak sağlığı arasındaki bağlantıyı daha net bir şekilde ortaya koyuyor. Özellikle sivilce gibi cilt sorunları, bağırsak sağlığının kötü olduğunun bir işareti olabilir.

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Günümüzde sağlıklı bir yaşam tarzının temel taşlarından biri, cilt ve bağırsak sağlığını korumaktır.

Yapılan araştırmalar, cilt sorunları ile bağırsak sağlığı arasındaki güçlü bağlantıyı gösteriyor.

Akne gibi cilt sorunlarının sadece ergenlik döneminin bir parçası olmadığı, aynı zamanda bağırsak sağlığının da bir yansıması olabileceği ortaya çıktı.

Cildin, bağırsak sağlığına dikkat etme konusunda önemli sinyaller verdiği uzmanlar tarafından vurgulanıyor.

Cilt sorunlarına yol açabilir

Bağırsak mikrobiyotası, sindirim sürecinin düzgün çalışmasında ve bağışıklık sisteminin sağlığında önemli rol oynar.

Sağlıksız beslenme alışkanlıkları, stres ve çevresel faktörler, bu dengeyi bozarak bağırsak iltihaplanmasına yol açabilir.

Bu iltihaplanma, vücutta iltihaplanma reaksiyonlarını artırabilir ve bu da cilt sorunlarına, özellikle sivilcelere yol açabilir.

İşte cilt sorunlarının sebep olabileceği hastalıklar…

Egzama

Bağırsaktaki dengesiz mikrobiyom çok çeşitli cilt sorunlarına yol açabilir. Hassas cilde ve sonuçta cildinizin kurumasına ve kaşınmasına neden olan bir durum olan egzama gibi sorunlara yol açabilir.

Akne

Bağırsaklarda bir sorun olduğunda sıklıkla alın ve yanaklarda görülebilir. Bir parazit, bağırsak disbiyozisi, sızdıran bağırsak, bakteriyel enfeksiyon, reflü hastalığı ve hatta düşük mide asidi sivilceye davetiye çıkarabilir.

Sedef hastalığı

Cilt hücrelerinin biriktiği ve daha sonra kaşıntılı ve kuru lekeler oluşturduğu bir durumdur. Sedef hastalığı stresle bağlantılı olabilir ancak aynı zamanda bağırsak dengesizliğiyle de bağlantılıdır. Sedef hastalığı ile inflamatuar bağırsak hastalığı arasında bir bağlantı vardır. Bu nedenle, döküntüler veya kırmızı ve iltihaplı cilt lekeleri gibi semptomlarınız olacaktır.