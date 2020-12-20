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    Almanya Sağlık Bakanı: Aşılar yeni virüse karşı da etkili

    Almanya Sağlık Bakanı: Aşılar yeni virüse karşı da etkili

    Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, "Aşıların yeni tür üzerinde de aynı şekilde etkili olacağını söyleyebiliriz" açıklamasında bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2020 - 23:41
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    İngiltere'de ortaya çıkan ve yeni bir tehdit oluşturan koronavirüsün mutasyona uğramış hali, akıllara koronavirüs aşılarının yeni türe karşı da etkili olacak mı sorusunu getirdi.

    Özellikle son iki günde tüm dünyanın gündemine oturan konu ile ilgili ilk olumlu açıklama Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn'dan geldi.

    Almanya Sağlık Bakanı: Aşılar yeni virüse karşı da etkili #1

    "YENİ TÜR ÜZERİNDE DE AYNI AŞILAR ETKİLİ OLACAKTIR"

    Alman devlet kanalı ZDF'ye konuşan Spahn, Avrupa Birliği'ndeki uzmanların, koronavirüs aşılarının İngiltere'de hızla yayılan corona virüsün mutasyona uğramış yeni türüne karşı da etkili olacağına inandıklarını belirtti.

    Avrupalı otoriteler arasındaki konu ile ilgili konuşmalara işaret eden Spahn, "Şimdiye kadar mutasyona uğramış türle ilgili tüm bildiklerimizi göz önüne alırsak, aşıların yeni tür üzerinde de aynı şekilde etkili olacağını söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

    Almanya Sağlık Bakanı: Aşılar yeni virüse karşı da etkili #2

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