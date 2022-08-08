Aloe veranın şaşırtıcı 40 farklı kullanımı

Basit kozmetik ürünlerden ilaçlara kadar birçok farklı kullanım alanı bulunan ve faydaları saymakla bitmeyen aloe veranın sizi şaşırtacak 40 farklı kullanımını listeledik...

Aloe vera, dünya çapında çeşitli amaçlar için yetiştirilmektedir. Aloe, suyu fazla sevmeyen kurak bir bitkidir. Genç bitkileri kökleriyle ayırarak ve yeniden dikerek bölünerek yayılır.

Aloe vera yaprağı 75'in üzerinde aktif bileşik, 20 mineral, 20 amino asit ve birçok vitamin içerir. Bu nedenle dermatoloji ve kozmetolojide sıklıkla kullanılır. Viskoz ve yapışkan kıvamı sayesinde doğal saç sabitleyici olarak da kullanılır.

Kozmetik endüstrileri aloe vera esas olarak cilt üzerindeki faydaları için kullanılmaktadır. Aloe vera, yanıklara karşı da etkilidir. İltihabı süreci azaltır ve iyileşmeyi hızlandırır, cilt yaşlanmasına karşı savaşır ve hatta kolajen üretimini uyarabilir. Aloe vera ayrıca bağırsak bozukluklarını tedavi etmek için de kullanılır.

Aloe veranın 40 farklı kullanımı

Basit güzellik uygulamalarından ilaçlara kadar aloe veranın kullanım alanları çoktur. Aloe vera kullanmanın en kolay yolu jel formunda kullanmaktır. Bir yaprağı uzunlamasına ikiye kesmek yeterlidir. Böylece aloe vera yapraklarındaki jelden faydalanabilirsiniz.

İkinci bir yöntem de aloe verayı su şeklinde tüketmektir. Bunun için güvenilir ve organik aloe vera suyu satın alabilirsiniz.

İşte aloe veranın 40 farklı kullanımı:

1. Peeling

Hızlı ve yatıştırıcı bir peling için aloe vera yapraklarını uzunlamasına kesin. Yaprağın iç kısmını duşta peeling süngeri olarak kullanın.

2. Küçük yanıkları iyileştirir

Mutfakta sıcak bir tencereye mi dokundunuz? Ya da belki bir yağ sıçramasıyla yandınız. Bu küçük mutfak kazalarını aloe vera ile tedavi edebilirsiniz.

3. Daha ciddi yanıkları iyileştirir

Aloe vera, mutfakta daha ciddi kazalarda da size yardımcı olabilir. Küçük bir kapta aloe vera jelini E vitamini yağı ile karıştırın. Bu ev yapımı karışım yanıklar için etkili bir çözümdür.

4. Morluklarla savaşır

Hızlı rahatlama için aloe vera jelini doğrudan morluklara uygulayın.

5. Güneş yanığını iyileştirir

Aloe vera, mentole benzer yatıştırıcı özelliklere sahiptir ve güneş yanığına karşı özellikle etkilidir.

6. Böcek ısırıklarını iyileştirir

Aloe vera bir böcek ısırığının acısını yatıştırır ve kaşıntı hissini ortadan kaldırır.

7. Soğuktan kaynaklanan hasarı azaltır

Soğuk havalarda özellikle ayak parmaklarınız çok mu üşüyor? Sorun değil, aloe vera ciltte oluşan hasarını azaltır.

8. Cilt enfeksiyonlarını tedavi eder

Aloe vera cilt enfeksiyonlarına karşı yatıştırıcı ve tedavi edici özelliklere sahiptir.

9. Ayaklar için peeling

Bebek cildi gibi yumuşak ayaklar ister misiniz? Kendinize peeling maskesi yapmak için aşağıdaki tarifi karıştırarak uygulamanız yeterlidir:

- 150 gr yulaf gevreği,

- 90 gr mısır unu,

- 4 yemek kaşığı aloe vera jeli.

10. Uçukları azaltır

Aloe vera uçuklarla etkili bir şekilde savaşır ve tekrarlamalarını önler.

11. Mantar enfeksiyonlarıyla savaşır

Aloe vera jeli iyi bir mantar önleyicidir ve ciltte oluşabilen enfeksiyonlara karşı savaşır.

12. Ciltte oluşan kabarcıkları giderir

Ağrıyı hızlı ve etkili bir şekilde yatıştırmak için ciltte oluşan kabarcıklara aloe vera uygulayabilirsiniz.

13. Alerjik cilt reaksiyonları için panzehirdir

Alerjik reaksiyonlarınız varsa, cildinize aloe vera uygulayabilirsiniz.

14. Nemlendiricidir

Aloe vera nemlendiricilerin yerine geçer. Kuru cildi tedavi etmek için aloe vera jeli kullanmayı deneyin, cildi hızla nemlendirir.

15. Sivilceleri yok eder

Aloe vera jeli etkili bir sivilce karşıtıdır.

16. Sedef hastalığını hafifletir

Sedef hastalığının neden olduğu cilt sorunlarına karşı aloe vera jeli etkili bir yatıştırıcıdır.

17. Yara izlerini ve çatlakları önler

Aloe vera jeli özellikle yara izlerine ve çatlaklara karşı adeta bir ilaç gibi davarnır ve oldukça etkilidir.

18. Gül hastalığını tedavi eder

Rosacea olarak da bilinen gül hastalığı, tam oalrak tedavi edilemez. Ancak aloe vera, bu hastalığın neden olduğu akneler için etkili bir tedavidir.

19. Siğillerin boyutunu azaltır

Akneyle mücadelede oldukça etkili olan aloe vera jeli, ayrıca siğillere karşı da savaşır ve bazı durumlarda tam olarak önleyemese de boyutlarını azaltır.

20. Yaşlanma karşıtı cilt bakımı

Aloe vera uygulayarak kırışıklıklar ve yaşlanan ciltle savaşabilirsiniz.

21. Egzamayı hafifletir

Egzamanın neden olduğu cilt döküntülerine karşı aloe vera oldukça etkilidir ve agzamanın giderilmesine katkı sağlar.

22. Cildi aydınlatır

Aloe vera, ciltteki pigment lekelerini ve genel olarak pigmentasyonu azaltır.

23. Vücut maskesi

Yüzde 100 organik aloe vera peeling uygulaması ile cildinizi yenileyebilirsiniz. Sadece şu malzemeleri karıştırın:

- 2 yemek kaşığı aloe vera,

- 2 yemek kaşığı şeker,

- 1 yemek kaşığı limon suyu.

24. Kaba ciltler için peeling maskesi

Cildin daha pürüzlü bölgeleri için (örneğin dirsekler), daha uygun ve doğal bir peeling uygulaması deneyebilirsiniz.

İşte malzemeler:

- 550 gr deniz tuzu,

- 225 gr aloe vera jeli,

- 200 gr Hindistan cevizi yağı,

- 2 yemek kaşığı organik bal.

25. Saçı uzatır

Aloe vera saç büyümesini hızlandırabilr. Aloe vera jeli ile saç derinize masaj yapın. Ardından 30 dakika bekletin ve iyice durulayın.

26. Kepeği ortadan kaldırır

Kepeği kontrol etmek için ev yapımı bir karışım hazırlayabilirsiniz. Aşağıdaki malzemelere ihtiyacınız var:

- Aloe vera suyu,

- Hindistan cevizi sütü,

- buğday tohumu yağı.

Bu malzemeleri eşit parçalarda karıştırın. Daha sonra bu karışımla saç derinize masaj yapın ve iyice durulayın.

27. Saç kremi olarak kullanın

İpeksi pürüzsüz saçlar için saç kreminizi aloe vera jeli ile değiştirebilirsiniz.

28. Doğal bir makyaj temizleyici

Aloe veranın mağazalardan alınan makyaj temizleyici kadar etkili olduğunu biliyor muydunuz? Tamamen doğal içeriğiyle en iyi makyaj temizleyiciniz olmaya aday.

29. Vajinal tahrişi giderir

Aloe veranın antiseptik ve mantar önleyici etkileri, vajinal tahrişi büyük ölçüde önler.

30. Sindirim rahatsızlıklarını yatıştırır

Hazımsızlık çekiyor musunuz? Sindirim sistemi rahatsızlığınızı yatıştırmak için aloe vera suyu içebilirsiniz.

31. Bağırsak geçişini kolaylaştırır

Kabız olduğunuzda aloe vera suyunu içebilirsiniz, etkili bir müshildir.

32. İrritabl bağırsak sendromuna karşı etkilidir

Aloe vera, irritabl bağırsak sendromunun neden olduğu sorunları yatıştırır. Bu durumla ilişkili ağrı ve şişkinliği hafifletmek için aloe vera suyu içebilirsiniz.

33. Mide ekşimesi, artrit ve romatizmayı giderir

Aloe vera suyu mide ekşimesine karşı oldukça etkilidir ve anında etki gösterir. Ayrıca eklem ağrılarına karşı da yatıştırıcı etkisi vardır.

34. Astımı rahatlatır

Astımınızı iyileştirmek için aloe vera yaparklarını kullanabilirsiniz. Sadece biraz kaynatın ve buharı içinize çekin, ancak burun deliklerinizi yakmamaya dikkat edin.

35. Kan şekerini düşürür

Şeker hastalığınız varsa aloe vera suyu içmek kan şekeri seviyenize fayda sağlayabilir.

36. Diş etlerini güçlendirir ve diş sağlığını artırır

Aloe vera suyu içmek ve dişlerinizi aloe vera bazlı diş macunu ile fırçalamak, diş etlerinizin ve dişlerinizin sağlığı için faydalıdır.

37. İdrar yolları sorunlarına karşı savaşır

Tıkanıklığı, ülseri, koliti, hemoroidi, idrar yolu enfeksiyonlarını ve prostatla ilgili sorunları giderir. Aloe vera suyu içmek tüm bu hastalıkları hafifletmeye yardımcı olabilir.

38. Kolesterol ve trigliserit düzeylerini düşürür

Aloe vera suyu içmek kolesterol ve trigliserit seviyelerini düşürerek kalp ve damar sağlığını güçlendirir.

39. Kulak ve göz hastalıklarına karşı etkilidir

Aloe vera suyu iltihabı azaltır ve özellikle kulak ve gözde oluşan enfeksiyonlarını tedavi eder.

40. Burun tıkanıklığını açar

Aloe vera yaparklarını kaynatarak buharını soluyabilirsiniz. Burun tıkanıklığı durumunda etkili bir tedavidir.