Alternatif tıbbın şifası 'Oil Pulling': Ağıza yağ çekme nasıl yapılır?

Sabahları ağızınıza bir lokma kadar susamyağı, zeytinyağı veya hindistancevizi yağı alıp birkaç dakika ağızda çalkalamak ve gargara yapmak, diş etlerine dildeki tat tomurcuklarına ve ses tellerine yararlıdır.

Oil Pulling ya da Türkçesiyle Yağ Çekme, ağız temizliği konusunda alternatif tıpla ilgilenenlerin en çok tercih ettiği yöntemlerin arasında bulunuyor.

Yağ çekme, ağızdan bakterileri uzaklaştırmak ve hijyen için ağızda yağı çalkalamayı gerektiren eski bir uygulamadır. Genellikle Hindistan’daki geleneksel tıp sistemi olan Ayurverda ile ilişkilendirilir.

Ağız, içerisinde milyonlarca bakteri ve toksini barındırır. Bu nedenle enfeksiyona en meyilli organlarımız arasındadır. Yutkundukça vücudumuza yayılan zararlı organizmalar, çeşitli hastalıkları ortaya çıkarabilir.

Sabah kalkınca yapacağınız 10-15 dakikalık yağ çekme işlemi, bu bakterilerin ağzınızdan uzaklaşmasını sağlayacaktır.

OİL PULLİNG ( YAĞ ÇEKME) NASIL YAPILIR?

Oil pulling uygulanışı açısından gayet basit bir uygulama. Sabahları aç karna 1 tatlı kaşığı yağın 15-20 dakika boyunda dişler arasında çalkalanması ile yapılıyor.

Yağ ağızda gargara yapılmamak sureti ile dişlerin arasından geçirilerek/emilerek ağız içinde iyice dolaştırılıyor. Ardından sadece tükürmek ve ağzı bol su ile çalkalamak yeterli.

Hemen ardından dişlerinizi fırçalayabilir, kahvaltı yapabilir ve ya bir şeyler içebilirsiniz.

Daha iyi bir etki için yağ çekme sonrasında dil sıyırıcı yardımıyla dilin, en arkadan en öne doğru temizlenmesi, sonrasında da dişlerin fırçalanarak ağız temizliğinin tamamlanması öneriliyor.

Bu işlemi haftada birkaç kez, günde 3 defaya kadar yapabilirsiniz.

Ancak burada dikkat etmeniz gereken birkaç nokta var.

Yağ asla gargara yapılmamaldır.

Boğaza getirilmemeli ve yutulmamaldır.

Etkili olması için en az 15-20 dakika uygulanmalıdır.

Eğer ardından diş macunu kullanılacaksa doğal içerikli bir macun tercih edilmelidir.

Uygularken aç karna olunmalıdır. Sabah kalkar kalkmaz uygulamak en idealidir.

OİL PULLİNG HANGİ YAĞLARLA YAPILIR?

Oil pulling yöntemi için geleneksel olarak kullanılan yağ, susam yağıdır. Ancak tercihen başka bir yağ da kullanılabilir.

Örneğin, hindistan cevizi yağı, çekme için özellikle yararlı olabilecek güçlü anti-inflamatuar ve anti-bakteriyel özelliklere sahiptir.

Zeytinyağı, iltihaplanma ile mücadele kabiliyeti sayesinde bir diğer popüler seçenektir.

AĞZA YAĞ ÇEKMENİN FAYDALARI NELERDİR?

-Diş çürüklerini tedavi eder

-Ağız kokusunu yok eder

-Diş eti kanamalarının önüne geçer

-Kalp rahatsızlıklarını önler

-İltihap oluşumuna engel olur

-Dişleri beyazlatır

-Yağ diş lekelerini çözerek lekeleri yok eder

-Boğaz ağrılarına iyi gelir

-Bağışıklığı güçlendirir

-Akne oluşumuna engel olur

-Damak yapısını güçlendirir.