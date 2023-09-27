Alternatifi yok: Kordon kanının müthiş faydaları Kordon kanı, bir bebek doğduğunda ve plasenta çıkarıldığında alınan kanı ifade eder. Güzellik sektörünün göz diktiği kordon kanı, sağlığa inanılmaz faydalar sağlıyor. Sizler için kordon kanı ne işe yarar ve faydaları nelerdir araştırdık.

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Kordon kanı, bir bebek doğduğunda ve plasenta (eş, after) çıkarıldığında alınan kanı ifade eder. Bu kan, plasentanın içinde ve bebeğin kordonu (umbilikal kordon) içinde bulunur.

Bazı aileler, kendi bebeklerinin kordon kanını özel kök hücre bankalarında saklarlar. Bazıları ise bağışlamayı tercih edebilir.

Kordon kanı, özellikle içerdiği kök hücreler nedeniyle tıbbi bir öneme sahiptir. Ancak son dönemlerde, güzellik trendleri arasında da adı duyulmaktadır.

Bağışlanan kordon kanı, estetik dünyasının radarında.

Kordon kanı ile güzelliğin ilişkisi, duyanları şaşırtsa da dünyanın birçok yerinde faydalanılıyor.

Peki, kordon kanı ne işe yarar? Kordon kanının faydaları nelerdir? İşte şaşırtan bilgiler...

Kandan cilt iksiri

Kök hücrelerin, yara iyileşmesi sürecini hızlandırıcı etkilere sahip olabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle, cilt yaralarının iyileşmesi için kordon kanı kıymetlidir.

Kordon kanından elde edilen plazma, cildi gençleştirmek üzere kullanılıyor.

Kanın cilde enjekte edilmesiyle yapılan PRP sonucunda cilt yenileniyor, leke ve akne izlerinden arınıyor ve hasarlı dokular tamir ediliyor.