Altın çileğin faydaları nelerdir? Altın çilek nasıl, ne kadar yenmeli?

Altın çileğin faydaları nelerdir? Altın çilek nasıl, ne kadar yenmeli?

Hücre içindeki atıkları temizleyen bir “çöpçü” Altın çilek, hücre içinde kimyasal tepkimeler sonucu açığa çıkan atıkları temizlemesiyle biliniyor. Peki altın çilek nasıl yenir, faydaları nelerdir?

Dünyada altın çilek bitkisel tedaviler söz konusu olduğunda en fazla talep gören meyvelerden biridir. Bunun nedeni içerdiği olağanüstü yoğunluktaki antioksidanlardır.

Altın rengi ve domatese benzer görünümüyle altın çilek bazı yörelerde atıştırmalık olarak yenir.

Faydaları ve tüketimi merak konusu olan altın çilek, toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar. Peki altin çilek ne kadar, nasıl yenmeli? İşte altın çilek hakkında merak edilenler..

ALTIN ÇİLEĞİN FAYDALARI NELERDİR?

Altın çilek, And Dağları'ndan gelmektedir ancak şu anda Tayvan, Hindistan ve Büyük Britanya gibi yerlerde de yetiştirilmektedir.

Bu meyve genellikle taze veya kurutulmuş olarak yenir. Ayrıca reçel, turşu ve puding haline getirilebilirler.

İşte altın çileğin faydaları:

Altın çilek, hastalıklardan korunmanıza ve vücudunuzdaki her sistemin işlevini artırmanıza yardımcı olmak için bağışıklık sisteminizi güçlendirebilir. Altın çilek soğuk algınlığı ve grip mevsimi boyunca güçlü kalmanıza yardımcı olacaktır.

Meyvenin en şaşırtıcı ve benzersiz özelliklerinden biri de vitanolide içeriğidir. Vitanolide, adrenal sisteminizin sağlığını iyileştirerek vücudunuzun strese uyum sağlamasına yardımcı olan, doğal olarak oluşan bir adaptojendir. Bu da kaygı ve sinirlilik duygularını azaltabilir.

Her bir tohumun % 25'i saf proteindir ve diğer tohumlara ve sert kabuklu yemişlere kıyasla oldukça yüksektir. Badem % 13 protein ve ceviz sadece % 8'dir. Yüksek proteini, yeni hücreler oluşturmaya ve kasları onarmaya yardımcı olur. Altın çilek, antrenman sonrası, yürüyüş öncesi veya sadece acıktığınızda harika bir atıştırmalıktır.

Eski İnka kültürü, şifalı bir gıda olarak altın çileği oldukça fazla kullanmıştır. Modern araştırmalar, altın çileğin güçlü anti-inflamatuar özelliklere sahip olduğunu göstermektedir.

Bu küçük altın çilekler güçlü detoksifiye edicilerdir. Karaciğeri ve böbreği besler. Her iki organ da toksinlerin vücuttan atılmasında kritik bir rol oynar.

Altın çilek, polifenoller ve karotenoidler dahil olmak üzere güçlü bir antioksidan dozu sağlar. Bu antioksidanlar, dejeneratif hastalıklara yol açabilecek hücrelere zarar veren serbest radikallerle savaşır. Zamanla kanser gibi hastalıkları önlemeye yardımcı olmak için düzenli olarak altın çileği kullanın.

Altın çilekte bulunan bazı bileşikler, karbonhidratlardaki basit şekerlerin parçalanmasını ve alımını yavaşlatır. Bu nedenle altın meyvelerin tüketimi, vücudun ve kan dolaşımının şekerle dolmasına izin vermez. Aynı zamanda insülin reseptörlerinin uygun şekilde düzenlenmesini sağlar.

ALTIN ÇİLEK NASIL TÜKETİLİR?

Altın çilek günde bir avuç olacak şekilde aşağıdaki gibi tüketilebilir: