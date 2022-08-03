Zamanla beynin körelmesine ve beyin nöronlarının ölmesine neden olan Alzheimer hastalığı, günlük yaşamı etkileyerek birçok ciddi sağlık sorununa neden olabiliyor. Peki, Alzheimer kaç yaşında başlar?

Alzheimer hastalığı nörodejeneratif, geri döndürülemez ve ilerleyici bir hastalıktır. Bu hastalık yavaş yavaş hafızayı ve düşünme yeteneğini yok eder ve basit işleri bile yerine getirmeyi imkansız hale getirebilir. Alzheimer, demansın en yaygın şeklidir. Alzheimer hastalığı, demans vakalarının yüzde 50 ila 80'ini oluşturur.

Çoğu insanda bu hastalığın belirtileri, genellikle hastalığın son evrelerine kadar ortaya çıkmaz. Alzheimer 40-50 yaşlarında ortaya çıkabilir, ancak bu yaşlarda hastalığı tespit etmek, genellikle belirtilerin stres nedeniyle ortaya çıktığı düşüncesiyle oldukça zordur.

Alzheimer eğilimini gösteren belirtiler

Çeşitli araştırmalara göre 30, 40 ve 50 yaşlarında bu hastalığın belirtilerini oluşturabilen en büyük neden genetiktir. Ek olarak, yavaş yavaş ortaya çıkabilecek ve erken teşhis için anahtar olabilecek bazı işaretler vardır.

Alzheimer eğilimini gösterebilecek belirtilerden bazıları şunlardır:

- Günlük hafıza sorunları,

- Problem çözmede zorluk,

- Oryantasyon bozukluğu,

- Görüntüleri anlamada zorluk.

Alzheimer hastalığının 10 belirtisi

Günlük yaşamı etkileyen hafıza kaybı normal yaşlanma sürecinin bir parçası değildir. Alzheimer hastalığının bir belirtisi olabilir. Ölümcül bir beyin hastalığı olan Alzheimer, hafıza, düşünme ve akıl yürütme becerilerinde ilerleyici bir düşüşe neden olur.

Hafıza sorunları yaşıyorsanız veya bilişsel yeteneklerinizde başka değişiklikler varsa, mutlaka bir uzmana başvurun. Birçok insanın hafıza sorunları vardır, bu onların Alzheimer hastalığı olduğu anlamına gelmez. Ancak Alzheimer belirtilerine dikkat etmek gerekir:

Günlük hayatı etkileyen hafıza kaybı

Alzheimer hastalığının en yaygın belirtilerinden biri, yakın zamanda öğrenilen bilgilerin unutulması da dahil olmak üzere hafıza kaybıdır. Ayrıca önemli tarihleri ​​veya olayları unutmak, aynı bilgileri tekrar tekrar istemek, hafıza yardımcılarına (örneğin, hatırlatma notları veya elektronik cihazlar) daha fazla ihtiyaç duymak veya insanların kendi başlarına idare ettikleri şeyler için aile üyelerine ihtiyaç duymak da görülebilir.

Normal yaşlanma belirtisi bazen isimleri veya randevuları unutmak, ancak daha sonra hatırlamaktır.

Planlama veya problem çözmede zorluk

Bazı insanlar plan yapma ve takip etme veya sayıları kullanma becerilerinde değişiklikler yaşayabilir. Tanıdık bir yeri tarif etmekte veya aylık faturaları takip etmekte zorlanabilirler. Konsantre olmakta zorluk çekebilirler ve bazı şeyleri yapmaları eskisinden çok daha uzun sürebilir.

Normal yaşlanma belirtisi hesap tutarken ara sıra hatalar yapmaktır.

Bilinen işleri yerine getirmede zorluk

Alzheimer hastalığı olan kişiler genellikle günlük görevleri yerine getirmekte zorlanır. Bazen iyi bildikleri bir yere gitmekte, iş yerinde bir bütçeyi yönetmekte veya en sevdikleri oyunun kurallarını hatırlamakta zorluk çekebilirler.

Normal yaşlanma belirtisi ara sıra fırını kullanmak için yardıma ihtiyaç duymak gibi durumlardır.

Zaman veya yer ile ilgili karışıklık

Alzheimer hastalığı olan kişiler tarihleri, mevsimleri ve zamanın geçişini karıştırabilir. Bazen nerede olduklarını ve oraya nasıl gittiklerini unutabilirler.

Normal yaşlanma belirtisi haftanın hangi günü olduğu merak edildiğinde biraz kafa karışıklığı yaşamak, ancak daha sonra hatırlamaktır.

Görüntüleri ve mekansal ilişkileri anlamada zorluk

Bazı insanlar için görme sorunları yaşamak, Alzheimer hastalığının bir işareti olabilir. Okumada, mesafeleri değerlendirmede ve renkleri veya kontrastları belirlemede zorluk çekebilirler. Algı açısından, bir aynanın yanından geçerken odada başka birinin olduğunu düşünebilirler. Aynada kendilerini tanımayabilirler.

Normal yaşlanma belirtisi kataraktla ilgili görme sorunlarına sahip olmak gibi durumlardır.

Konuşma veya yazma sorunları

Alzheimer hastalığı olan kişiler bir konuşmayı takip etmede veya bir sohbete katılmada zorluk çekebilir. Bir konuşmanın ortasında durabilirler ve nasıl devam edecekleri konusunda hiçbir fikirleri olmayabilir. Kelime dağarcığıyla mücadele edebilir, doğru kelimeyi bulmakta zorlanabilirler veya bir şeylere yanlış isim verebilirler.

Normal yaşlanma belirtisi bazen doğru kelimeyi bulmakta zorlanmak gibi durumlardır.

Eşyaları kaybetmek

Alzheimer hastalığı olan kişiler eşyaları garip yerlere koyabilirler. Bir şeyleri kaybedebilirler. Bazen onlardan çaldıkları için başkalarını suçlayabilirler. Bu zamanla daha sık olabilir.

Normal yaşlanma belirtisi zaman zaman nesneleri yanlış yere koymak ve onları bulmaktır.

Bozulmuş yargı yeteneği

Alzheimer hastalığı olan kişiler, yargılarında veya karar vermelerinde değişiklikler yaşayabilirler. Örneğin, parayla ilgili ilişkilerinde yetersiz muhakeme yapabilirler ve gereksiz şeylere astronomik meblağlar verebilirler. Kişisel hijyene ve bakıma daha az dikkat ederler.

Normal yaşlanma belirtisi arada bir kötü karar vermek gibi durumlardır.

İşten veya sosyal aktivitelerden çekilme

Alzheimer hastalığı olan kişiler sosyal ve iş ilişkilerinden çekilmeye başlayabilirler. En sevdikleri spor takımını takip etmeyi bırakabilir veya en sevdikleri eğlenceli aktiviteyi nasıl uygulayacaklarını hatırlamakta zorluk çekebilirler. Ayrıca yaşadıkları değişiklikler nedeniyle sosyal temastan kaçınabilirler.

Normal yaşlanma belirtisi bazen profesyonel, ailevi ve sosyal işleri yerine getirmekten bıkmış hissetmek gibi durumlardır.

Ruh hali ve kişilik değişiklikleri

Alzheimer hastalığı olan kişilerin zihniyeti ve kişiliği değişebilir. Kafaları karışmış, şüpheli, depresif, korkulu veya endişeli olabilirler. Evde, işte, arkadaşlarıyla veya konfor alanlarının dışındaki yerlerde kendilerini kötü hissedebilirler.

Normal yaşlanma belirtisi bir şeyler yapmak için bir tür rutin edinmek ve bu rutin kesintiye uğradığında sinirlenmek gibi durumlardır.





Alzheimer hastalığını önlemek için ipuçları

Birkaç yaşam tarzı ve beslenme kuralına uyarak Alzheimer hastalığının başlamasını önlemek ve geciktirmek mümkündür.

Basını takip edin

Bu basit alışkanlığın birçok faydası vardır, çünkü hangi günde bulunduğunuzun farkında olmanızı ve gelecekteki olayları, ulusal ve uluslararası olayları zihninizde tutmanızı sağlar. Bu yüzden bu yöntemle zihni uyanık tutmak mümkündür.

Alfabeyle oynayın

Her gün beyninizi alfabenin harfleriyle basit bir oyunla dinç tutmanız önemlidir. A ile başlayarak, fikir üretebilir, o harfle başlayan ve geri kalanıyla devam eden tüm kelimeleri bir kağıda alfabetik sırayla yazabilir veya farklı oyunlar oynayabilirsiniz.

Takvimi takip edin

Hangi günde olduğunu bilmeniz önemlidir. Bu, zamanın farkında olmanızı ve varsa bir planınızı kaçırmamanızı sağlar.

Sohbet edin

Telefonda sohbet etmek, dışarı çıkmak, tanıdığınız kişilerle günlük olarak birlikte olmak beynin aktif ve sağlıklı olmasını sağlar.

Satranç oynayın

Bu aktivite, daha fazla zihinsel dinçlik elde etmek ve akıl yürütmeyi geliştirmek için mükemmeldir. Satranç ile her bir taşın hareketlerini uygular ve rakibinizin hareketlerine tepki verieken daha hızlı düşünmeyi öğrenirsiniz.

Dengeli beslenin

Sağlıklı beslenmek beyin için gerekli enerjiyi elde etmek için yeterli oranlarda karbonhidrat, protein ve yağ almanızı sağlar. Düzenli sebze tüketimi, entelektüel işlevleri ve beynin işleyişini korur. Koyu yeşil yapraklı sebzeler, beyinde önemli bir rol oynayan ve Alzheimer hastalığını yavaşlatan önemli miktarda B9 vitamini içerir.

Sigara ve alkol kullanmayın

Sigara tüketiminin dünyadaki Alzheimer vakalarının yüzde 14'ünden sorumlu olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle bu zararlı maddenin tüketiminden kaçınılması önerilir. Alkol de bilişsel süreçleri önemli ölçüde etkiler, çünkü sinir hücrelerini öldürür.

Omega 3 tüketin

Araştırmalara göre, kanında en fazla omega 3 bulunan kişilerin Alzheimer hastalığına yakalanma riski yarı yarıya daha düşüktür. Omega 3 alımının iyi olması için yağlı balıkların haftada en az 2 porsiyon tüketilmesi önerilir. Somon, ton balığı, uskumru, sardalya ve hamsi gibi omega 3 açısından zengin balıkları tüketin.