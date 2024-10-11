Amasya’da 42 yaşındaki kadının karnından 9 kiloluk kitle çıktı

AA

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne karın ağrısı şikayetiyle başvuran 42 yaşındaki Perihan Kancı'nın yapılan tetkiklerinde, karnında bir kitle olduğu belirlendi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Osman Fadıl Kara ve ekibi tarafından yapılan operasyon ile kadının karnından 9 kilogramlık kitle çıkarıldı.

"BAŞARILI BİR ŞEKİLDE ÇIKARDIK"

Hastanın 42 yaşında bekar bir kadın olduğunu söyleyen Prof. Dr. Osman Fadıl Kara, “Birtakım sıkıntıları olmasına rağmen bize gelmekte gecikmiş, o nedenle de kitlesi yaklaşık 8-9 kiloya ulaşmış. Hasta bize geldiğinde bütün tetkiklerini yaptık. Herhangi bir problem yoktu ve ameliyatına karar verdik. Ameliyatta da başarılı bir şekilde büyük bir kitleyi diğer karın organlarına zarar vermeden çıkarttık. O nedenle hasta sağlığına kavuşmuş oldu." dedi.

KONTROLLERDEN SONRA TABURCU OLACAK"

Hastanın annesi Güler Kancı, “Çocuğum hastalanınca ben başvurdum hocama. Karnı şişince doktora başvurmaya mecbur kaldım. Doktorlar da Allah razı olsun hepsinden, ameliyatına gerek gördüler. Ameliyatını ettiler." diye konuştu.

Birkaç gün daha hastanede kontrol altında tutulacak olan Perihan Kancı, yapılacak kontroller sonrası taburcu edilecek.