Amasya'da kadının şişen karnından 6 kiloluk kitle çıktı

Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan Hanım Doğan'ın (60) şişlik oluşan karnı giderek büyüdü.

Bunun üzerine Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

KİTLE TESPİT EDİLDİ

Yapılan kontrollerde karnın içini saran bir kitle tespit edilerek ameliyata karar verildi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Osman Fadıl Kara ile ekibinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonda kadının karnından 6 kiloluk kitle çıkarıldı.

"AĞRIM YOKTU, SADECE KARNIMDA ŞİŞLİK HİSSETTİM"

Sağlığına kavuşan Doğan, "Hiç ağrım yoktu. Sadece karnımda şişlik hissettim. Yapılan ameliyatta karnımdan bu kitle çıkarıldı" dedi.

"ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR"

Yumurtalık ya da rahimde oluşan kitlelerin geç fark edilmesinin hayati riskler oluşturduğunu belirterek 6 ay ya da yılda 1 kez kadın doğum uzmanına genel kontrol yaptırılmasını tavsiye eden Prof. Dr. Kara, "Yumurtalık kistleri karın boşluğunda büyüdükleri için geç fark edilir. Biz buna ‘sinsi tehlike' diyoruz. Hastamız şanslıydı. Bütün vücuda yayılmamış bir tümörle karşılaştık. Erken teşhis hayat kurtarır" diye konuştu.