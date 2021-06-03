Ananastaki mucize enzim: Bromelain nedir

Ananasta bulunan protein sindiren enzimlerin karışımı olan bromelain sindirime ve enflamasyonun giderilmesine yardımcıdır. İşte bromelain hakkında bilmeniz gerekenler...

En büyük vitamin ve şifa kaynağı olan meyvelerin faydaları saymakla bitmiyor. Bunlardan biri olan Ananas ise içinde ‘Bromelain’ denilen mucize bir enzim barındırıyor.

Peki bromelain nedir? Faydaları nelerdir? Günlük ne kadar ananas yenildiğinde bromelain miktarı karşılanır ? Yan etkileri var mıdır? Bütün bu soruların cevapları bu haberimizde.

BROMELAİN NEDİR?

Bromelain; taze ananas meyvesinde bol miktarda bulunan ancak en çok sap kısmından elde edilen, protein sindirimi yapan enzimlerin bir karışımıdır.

Sindirim için oldukça büyük bir öneme sahip olan bromelain; enflamasyon giderme amacı ile de kullanılmaktadır. Bu enzim içerisinde asit fosfataz ve protez inhibitörleri gibi birçok farklı madde de bulundurmaktadır.

Çok eski dönemlerden itibaren insanlar tarafından bitkisel bir ilaç olarak kullanılan bu enzim ayrıca kozmetik ve et sektöründe de sık sık kullanılmaktadır.

BROMELAİN NE İŞE YARAR?

Taze ananas meyvesinin sap kısmında yer alan protein sindirimi yapan enzimlerin bir karışımı olan bromelain; sindirim için son derece büyük bir önem taşımaktadır.

Ananas özü denilen bu enzim özütü; birçok farklı konuda yararı olması ile tanınmaktadır.

Özellikle son dönemlerden itibaren insanlar tarafından çok fazla ilgi gören ve çok fazla tercih edilen enzim özütü; sağlık açısından birbirinden farklı birçok alanda çok etkili bir şekilde fayda sağlamaktadır.

Bu enzim özütünün insanlar tarafından kullanılma amaçlarını ve yine bu enzim özütünün insan sağlığı için faydalarını saymak gerekirse;

Et ve tavuk ürünlerinden alınan protein maddelerinin vücut tarafından etkili bir şekilde kullanılabilir duruma getirilmesi,

Sindirimi son derece kolay hale getirmesi,

Mide ağrısı, mide ekşimesi ve mide yanması başta olmak üzere mide rahatsızlıklarının giderilmesi,

Enfeksiyon, yaralanma ya da fiziki olarak zedelenme olayları sonrasında ortaya çıkabilen iltihapların tedavi edilmesi,

Fiziki nedenler, spor sakatlanmaları, ameliyat sonrası ya da başka sebeplerden oluşan ödemlerin kısa sürede iyileşmesi ve ağrıların azaltılması,

Virüsler ve vücutta bulunan mikroplar ile savaşma,

Kan pıhtılaşmasına engel olma,

Kas inceltmek,

Nefes rahatsızlıklarının (bronşit, astım ve akciğer hastalıkları gibi) yan etkilerinin azaltılması olarak sıralanabilmektedir.

BROMELAİN YAN ETKİLERİ

Çok eski zamanlardan itibaren özellikle halk arasında sık sık ilaç olarak kullanılan enzimlerden bir tanesi olan bromelain; özellikle insan sağlığına sağladığı birçok faydanın yanı sıra yan etkileri ile de çok fazla gündeme gelmektedir.

Genel olarak taze ananas meyvesinin sap bölümünden elde edilen bu enzim karışımı bazı durumlarda yan etki gösterme ihtimali bulunan bir maddedir.

Bromelain enziminin insanlar üzerinde en sık görülen yan etkileri; mide sorunları, bulantı, kusma, ishal ve âdet kanamasında artış olarak sıralanabilmektedir. Bu yan etkiler her ne kadar ciddi ve sağlığı tehdit eden sorunlar olmasa da kesinlikle 12 yaş altındaki çocuklarda bu ürün kullanılmamalıdır.

Alanında uzman bir doktor tarafından tavsiye edilmedikçe bu enzimin hamile kadınlar ve yeni doğum yapan kadınlar tarafından kullanılmaması gerekir. Yüksek tansiyona sahip olan tansiyon hastaları ve ülser hastaları için de bu enzim önerilmemektedir.