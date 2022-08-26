Andropozun bilinmeyen belirtileri

Erkek menopozu olarak adlandırılan andropoz pek fazla bilinmiyor. Andropoz belirtileri nelerdir? Kaç yaşında ortaya çıkar? Cinsel işleve etkileri var mı? Gerçekten erkek menopozu mu? İşte ayrıntılar.

Kadınlarda menopozu duymuşsunuzdur, ancak birçok kişi bir tür "erkek menopozu" olarak görülen andropozu bilmez.

Andropoz birçok dilde yaygın olarak kullanılmasına rağmen, aslında tam olarak kesin bir durumu ifade etmez. Peki andropoz nedir?

Bu kelime, Yunanca kökenli iki terimin, yani "anèr" (erkek) ve "pausis" (duraklama) birleşiminden türemiştir ve erkek cinsellik hormonlarının ilerleyici ve fizyolojik bir düşüş evresine işaret etmektedir. Testosteron ve diğer androjenik hormonlar androstenedion ve dehidroepiandrosteron salgılanması için kullanılan Leydig hücrelerinin aktivitesi düşer.

Düşüş zamanla, yavaş yavaş ve aşamalı olarak gerçekleşir. 45-50 yaş civarında başlar, ancak etkileri çoğu durumda sadece 70 yaş civarında hissedilir. Ancak, bazı kişilerde erkek andropozu çok önceden ortaya çıkabilir ve hatta 30-35 yaş civarında başlayabilir. Bu duruma "erken andropoz" denir.

Andropoz, androjen seviyelerinde, özellikle ana erkek androjen hormonu olan testosteronda kademeli bir düşüşün meydana gelmesidir. Bu durum, hipogonadizmin başlamasına, yani testislerin işlevselliğinde bir azalmaya yol açar. Ayrıca düşük testosteron seviyeleri, kalp hastalığı ve osteoporoz gibi hastalıkların gelişimini de tetikleyebilir.

Andropoz belirtileri

Andropoz belirtileri nelerdir? Erkek menopozu kendini nasıl gösterir?

Olası belirtilerin sayısı oldukça fazladır. En sık görülen belirtiler şunlardır:

- Kalça, karın ve bel bölgesinde yağ dokusu artışı ile kilo alımı.

- Kademeli bir yağsız kütle kaybı.

- Kas gücünün azalması.

- Özellikle kasık bölgesinde tüy dökülmesi ve saç dökülmesi.

- Gece terlemeleri.

- Kemik yoğunluğunda azalma.

- Kalp ve damar hastalıkları riskinde artış.

- Uyku bozuklukları.

- Ruh hali değişimleri, depresif belirtiler, sinirlilik ve konsantrasyon sorunları gibi psikolojik belirtiler.

- Olası erektil disfonksiyon ile cinsel istek azalması.

- Meme dokusunun bazen kansere bağlı olmayan ağrı ile ilişkili büyümesi olan jinekomasti.

- Prostat hipertrofisi, 60 yaş üstü erkeklerin yaklaşık yarısını etkileyen prostat bezinin büyümesi.

Andropoz belirtileri hangi yaşta başlar?

Erkek menopozunun belirtileri oldukça fazladır, peki belirtiler tam olarak hangi yaşta ortaya çıkar? Genellikle testosterondaki düşüş 50 yaşından itibaren çok yavaş ve kademeli olarak gerçekleşir ancak ilk belirtiler 60-70 yaşlarında hissedilmeye başlar. Bununla birlikte, testosteronun daha hızlı parçalanmasına neden olabilecek durumlar da vardır. Obezite, diyabet, metabolik sendrom, yüksek kolesterol, yüksek tansiyon ve kalp hastalıkları testosteronun daha hızlı parçalanmasına neden olabilen durumlar arasındadır.

Obstrüktif uyku apnesi ve depresyon da testosteron seviyelerinde daha hızlı bir düşüşle bağlantılıdır.

Andropoza karşı çareler

Gerekirse uzman, iktidarsızlık sorunlarını azaltmak için hormonların (testosteron) uygulanmasını içeren bir androjen replasman tedavisi önerecektir. Ayrıca uzman, testosteronun azalmasından kaynaklanan cinsel işlev bozukluklarının tedavisinde kullanılan bir steroid olan mesterolon bazlı bir tedavi önerebilir.

Son olarak erektil disfonksiyon tedavisinde kullanılan ilaç grupları da reçete edilebilir.

Testosteronun hızlı bir şekilde düşmesini önlemek için aktif kalmak ve sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek de önemlidir. Düzenli olarak egzersiz yapmak ve sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklardan kaçınmak gerekir.

Andropoz gerçekten "erkek menopozu" mu?

Sıklıkla "menopoz" terimi ile ilişkilendirilse de, "andropoz" kelimesinin anlamının gerçekliği, kadınlarda olandan çok farklıdır.

Menopoz tüm kadınları etkiler ve yumurtalıkların üreme hormonları üretmeyi bıraktığı evredir. Erkeklerde işler çok farklıdır, testosteron ve diğer hormonların üretiminde ilerleyici ve fizyolojik bir azalma vardır.

Etimolojik açıdan andropoz kelimesi tam olarak doğru değildir, çünkü menopozdan farklı olarak, bu durumda gerçek bir son yoktur.

Bütün erkekler andropoza girer mi?

Menopoz hayatın belirli bir noktasında her kadını etkilerken, andropoz durumunda meydana gelen hormonlardaki düşüş tüm yetişkin erkekleri etkilemez ve tüm erkeklerde kendini aynı olarak göstermez.

Kısacası, ileri yaşta olsa bile bir erkek üreme yeteneğine de sahip olabilir.

Bu nedenle, "erkek menopozu", hatta "andropoz" terimi tam olarak doğru değildir.