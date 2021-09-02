Ani travmalar boyun fıtığına neden olabilir

Boyun ve vücudun üst bölgesinde yaşanan ağrıların en önemli nedeninin boyun fıtığı olduğunu belirten Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Yılmaz, ani travmalara karşı uyarılarda bulundu.

Ani veya uzun süreli travmalar boyun fıtığına neden olabiliyor; aşırı kilo artışı da bu travmalardan biri olarak gösteriliyor. Boyun fıtığında ağrı, kollara, ellere ve parmaklara doğru yayılabilir, gezebilir. Uyuşma ve karıncalanma hissi tipik semptomlardır. Bazı pozisyonlar ve hareketler ağrıyı şiddetlendirebilir ve yoğunlaştırabilir. Şiddetli vakalarda hastanın yaşamına çekilmez hale getirebilir.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Yılmaz, boyun fıtığı ağrısının boyunda, kürek kemikleri arasında şiddetli olabileceğini söyleyerek önemli bilgiler paylaştı.

“OMURİLİK DİSKLERİ GÜÇLÜ ELASTİKİ DOKULARDAN OLUŞUR”

Omurganın yapısı hakkında bilgi veren Doç. Dr. Ali Yılmaz, “Birbirine bağlı kemiklerden oluşur. Bu kemikler yumuşak dokuları, omuriliği ve omurgadan geçen sinirleri koruyan omurlar. Bir şeyi kaldırdığımızda, koştuğumuzda, yürüdüğümüzde kısaca fiziksel etkinin olduğu her hareketimizde omurlarımıza yük biner. Omurlar üzerine binen yükü dağıtmak, esnekliklerini sağlamak için disk adı verilen bağlantılarla birbirlerine bağlıdırlar. Omurilik diskleri güçlü elastiki dokulardan oluşur. Omurlara esneklik ve hareket kabiliyeti kazandırır. Omurga eğildiğinde veya döndüğünde disklerin boyutu hareketi desteklemek ve kemikler arasındaki sürtünmeyi önlemek için farklılaşır” ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Ali Yılmaz, disklerin farklı nedenlerle yerinden çıkması mümkün olduğunu anlatarak şunları söyledi: “Yerinden çıkan disk omurganın alt kısmında bel fıtığı olarak adlandırdığımız rahatsızlığa neden olur. Omurganın üst kısmında oluşursa spinal kanalda çıkıntıya neden olarak fıtıklaşmış diske yani boyun fıtığına yol açabilir. Diskler diskin yapısını koruyan yumuşak bir madde içerir. Dış kısım yırtıldığında veya parçalandığında bu yumuşak jel kıvamındaki madde dışarı çıkabilir. Bu durum diskin fıtıklaşması olarak adlandırılır. Fıtıklaşmış bir disk halk arasında "patlamış disk" veya "kaymış disk" olarak da bilinir. Bazı hastalarda, servikal fıtıklaşmış disk omuriliği iterek omurilik sinir sıkışmasına neden olabilir. Bu çok daha ciddi bir durumdur. Hızlı bir tedavi planı gerektirir. Omurilik sıkışması semptomları arasında yürüyüşte farklılaşma, tökezleyerek yürüme, ellerde, kollarda ince motor becerilerinde zorluk, gövdede veya bacaklarda karıncalanma gibi belirtiler yer alır.”

“YANLIŞ HAREKET GİBİ ETKİLERLE FITIK MEYDANA GELEBİLİR”

Çok sayıda faktörün boyun fıtığı oluşum riskini artırabileceğini anlatan Doç. Dr. Ali Yılmaz, “Tütün kullanımı, hareketsiz yaşam ve yetersiz beslenme gibi yaşam tarzı seçimleri disklerin zayıflamasına önemli ölçüde katkıda bulunur. Vücut yaşlandıkça doğal biyolojik değişiklikler intervertebral disklerin kademeli olarak doğal yapılarını kaybetmelerine neden olarak disk gücünü ve esnekliğini etkiler. Yanlış postür veya boynun uzun süre yanlış konumda kullanımı ile servikal omurga üzerinde ek stres oluşabilir. Bu etkiler yaşın getirdiği aşınma, yıpranma, yaralanma, yanlış kaldırma veya yanlış hareket gibi etkilerle birleştiğinde fıtık meydana gelir. Disk herniasyonu haftalar veya aylar içinde aniden veya kademeli olarak gelişebilir. Ani veya uzun süreli travmalar boyun fıtığına neden olabilir. Kilo riski arttıran diğer bir etkendir. Ayrıca uzun süre hareketsiz durmayı gerektiren masa başı meslek icra eden kişilerde boyun fıtığı görülme ihtimali daha yüksektir.” değerlendirmesinde bulundu.