Anında etki ediyor! Diş çürüklerini durduran 10 bitki...

Toplumda birçok kişiyi etkileyen diş çürüklerinin ilerlemesini bitkilerle yavaşlatmak mümkün, peki hangilerini seçmek gerekiyor? İşte diş çürükleriyle etkili bir şekilde savaşan 10 bitki...

Diş çürüklerinin ilerlemelerini yavaşlatmanın ve aynı zamanda ağrıyı yatıştırmanın doğal yolları vardır. Bitkiler bunun için en iyi yardımcılardır. Enfeksiyonla savaşmak, dişleri güçlendirmek, diş etlerindeki kan dolaşımını iyileştirmek ve kanamayı durdurmak için doğal ilaçlara başvurabilirsiniz.

Diş çürüğü dünyadaki en yaygın hastalıktır. Hem çocuklar hem de yetişkinler olmak üzere toplumun büyük çoğunluğunu etkiler. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, dünya çapında okul çağındaki çocukların yüzde 60-90'ında ve yetişkinlerin neredeyse hepsinde çürük problemi vardır.

İyi ağız hijyeni ve şeker ve asit oranı düşük yiyecekler yemek diş çürümesini önlemeye yardımcı olur.

Diş çürüğü nasıl oluşur?

Çürüklere yiyeceklerdeki şekerler ve ağızdaki bakterilerin etkisi neden olur. Bu bakteriler, tükürük ve gıda parçacıklarını da içeren beyazımsı bir madde olan diş plağında yoğunlaşır. Diş plağı diş yüzeyinde birikir ve dişlerin fırçalanması ile uzaklaştırılır. Diş plağı dişlerde kaldığında içerdiği bakteriler yiyeceklerdeki şekerleri asitlere dönüştürür. Bunlar yüzeyinde bir delik oluşturarak dişe saldırır, bu diş çürüğüdür. Boşluk tedavi edilmezse delik büyür ve boşluk derinleşir.

Çürükler önce dişin dış tabakasında, yani minede oluşur. Daha sonra minenin altında bulunan dentine nüfuz eder.

Boşluk tedavi edilmezse dişin merkezinde bulunan sinirlerin ve kan damarlarının bulunduğu pulpaya (diş özü) ulaşır. Boşluklar, pulpanın ölmesine ve dolayısıyla dişin içinde bir boşluk kalmasına neden olur. Ağızdan gelen bakteriler daha sonra bu boşluğa girebilir ve enfeksiyona neden olabilir.

Çürük gelişimi 4 aşamada gerçekleşir. Birinci aşamada çürüme diş minesi ile sınırlıdır, ağrı olmaz. İkinci aşamada çürük dentine ulaşır, diş sıcağa ve soğuğa duyarlı hale gelir. Üçüncü aşamada çürük diş özüne ulaşır, diş ağrısı başlar. Dördüncü aşamada diş özü enfekte olur ve diş apsesi ortaya çıkar.

Diş çürüklerinin nedenleri

Diş çürüğünün nedenleri çoktur, ancak özellikle öğünler arasında tüketilen şekerler ana suçlulardır. Ancak kötü ağız hijyeni de söz konusudur.

Dişin doğal hassasiyeti, beslenme ve ağız hijyeni diş çürümeinde belirleyici faktörlerdir.

Dişin doğal hassasiyeti kişiden kişiye göre değişir, çürüklere doğal olarak dirençli dişler ve çok kolay çürüyen dişler vardır. Bu durum genetiktir. Ayrıca diş minesi çürümeye karşı çok dirençliyken kök çürümeye karşı çok hassastır.

Şeker ve asit diş minesinin düşmanlarıdır. İşlenmiş gıdalarda ve gazlı içeceklerde çok fazla şeker vardır. Aslında paketli her üründe şeker vardır, ketçapta, meyve sularında ve hatta patates cipsinde bile. Şeker her yerde bulunduğundan uzak durmak zordur. En kötüleri gazlı ve şekerli içeceklerdir. Minimum işlenmiş gıda içeren sağlıklı bir diyet izlemek, sağlıklı dişler için çok önemlidir.

Bakteriler her yerdedir. Ağzımızda milyonlarca bakteri vardır. Bu bakteriler şekerle beslenirler ve asit bırakırlar. Bu nedenle dişlere yapışmalarını önlemek gerekir. Bakteriler tek başlarına veya dağınık olduklarında çok tehlikeli değildir. Ancak bir süre sonra birbirine yapışarak diş plağı oluştururlar ve diş emayesini çözebilen asit salgılarlar. Bu nedenle ağız hijyeni kurallarına uymak çok önemlidir.

Diş çürüklerine karşı etkili 10 bitki

Çürüklerin ilerlemesini yavaşlatmak ve dişleri korumak için doğal bitkisel ilaçlar mevcuttur. İşte diş etleri sorunları ve diş enfeksiyonlarıyla savaşan, dişleri güçlendiren ve diş etlerindeki dolaşımı iyileştiren, diş etlerinin kanamasını durduran ve ayrıca tükürük üretimini uyaran bitkiler.

Kakule

Kakule içerdiği antibiyotik etkili sineol maddesi sayesinde dişleri temizler ve tükürük salgısını uyarırken dişleri plak oluşumuna karşı korur. Bunun için yemeklerden sonra kakule tohumlarını sakız olarak kullanmanız yeterlidir. Ayrıca C vitamini açısından zengin limon ekleyerek günde 3 kez çay olarak tüketmek de mümkündür.

Sarımsak ve soğan

Sarımsak ve soğanın antibiyotik etkisi vardır ve diş etlerinde kan dolaşımını iyileştiren kükürt bileşikleri içerirler. Diş çürüklerinin ilerlemesini yavaşlatmak için sarımsak ve soğan tüketimi önerilir. Tüm faydalarından yararlanmak için çiğ veya az pişmiş olarak tüketin. Salatalara çiğ soğan, çorbalara kıyılmış sarımsak koyabilirsiniz.

Stevia

Stevia, 30 antibakteriyel bileşik içerir. Bu nedenle bu bitki çürükler, diş eti iltihabı veya yaralar gibi bazı diş ve ağız hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Diş çürüğünün ilerlememesi için birkaç yaprak stevia çiğneyebilirsiniz.

Nane

Birçok diş macununun mentol içerdiğini fark etmişsinizdir. Nefesi her zaman taze tutmak ve tükürük üretimini tetiklemek için mentol önemli bir maddedir. Aynı zamanda ağız kokusu, diş eti iltihabı ve çürüklere neden olan ağız kuruluğuna karşı da etkili bir maddedir. Antibiyotik özelliği de vardır. Bunun için yemeklerden sonra düzenli olarak bir fincan nane çayı için.

Kekik

Kekik, antik çağlardan beri antibiyotik özellikleriyle bilinir. Yüksek timol içeriği sayesinde diş eti enfeksiyonlarını çok iyi kontrol edebilmektedir. Tedavi için sadece kekikli bir gargara yapın. 150 ml suya bir çay kaşığı kuru kekik ekleyip garara yapmanız yeterlidir. Biberiye ve fesleğen gibi timol bakımından zengin diğer bitkileri de kullanabilirsiniz.

Yeşil çay

Yüksek tanen içeriği ile yeşil çay diş etlerinden kanamayı azaltma gücüne sahiptir. Ancak hepsi bu kadar değil, aynı zamanda ağız kokusunu giderir ve iltihaplanmaya neden olan enfeksiyonlara karşı ağzı koruyan antimikrobiyal özelliklere de sahiptir. Tüm bunlardan dolayı birçok diş macununda kullanılmaktadır. Ayrıca, araştırmalar yeşil çayın çürüklere karşı engelleyici olduğunu göstermiştir. Yeşil çayı gargara olarak kullanabilir veya direkt çay olarak tüketebilirsiniz.

Zencefil

Zencefilin çok etkili bir antibakteriyel, ağrı kesici ve iltihap önleyici olduğu bilinmektedir. Düzenli tüketildiğinde diş eti iltihabını ve ağrılarını azaltma özelliğine sahiptir. Çürükler üzerindeki faydalarından yararlanmak için limonla karıştırın ve gargara olarak kullanın.

Karanfil yağı

Karanfil yağı, diş çürüklerinde boşlukları doldurmak için mükemmeldir. Ayrıca ağrı kesici ve dezenfektan olarak kullanılır. Diş çürüğünüzü tedavi etmek için bir çay kaşığı karanfili 100 ml kaynar suya karıştırın, 15 dakika etki etmesi bekletin ve ardından taze limon suyu ekleyin ve solüsyonla gargara yapın.

Okaliptüs

Okaliptüs, etken maddesi olan sineol veya okaliptol sayesinde diş plağına karşı çok güçlü bir doğal antibiyotiktir. Aynı zamanda diş etleri için dezenfektandır. Diş çürüklerine karşı, bir çay kaşığı kuru okaliptüs kökünü biraz limon suyuyla demleyin. Karışımı gargara olarak kullanın.

Kimyon

Kimyonun antimikrobiyal özellikleri vardır, bu da diş plağıyla savaşmasını sağlar. Birçok insan onu ağız boşluklarına ve diş eti iltihabına karşı önleyici olarak kullanır. İyi bir ağız hijyeni için kimyon tohumlarını çiğneyin.