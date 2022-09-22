Anında etkili 10 doğal ağrı kesici

Bitkiler dünyasında ilaçlara alternatif olan ve yan etkilere neden olmayan birçok farklı şifalı bitki bulunuyor. İşte ağrıları anında yok eden ve olumsuz etkilere neden olmayan 10 bitki...

Ağrı kesiciler, ağrıyı tedavi etmeyi amaçlayan maddelerdir. "Ağrı kesici" terimi, farklı mekanizmalar yoluyla hareket edebilen birçok farklı maddeyi tanımlar. Örneğin, ağrı algısını bloke eden reseptörlere bağlanabilirler, ağrıya neden olan bazı enzimlerin aktivitesini etkisiz hale getirebilirler veya iltihap üretimini azaltabilirler.

Bitkiler dünyası ağrıyı tedavi etmek için birçok farklı bitki sunar. Çeşitli botanik türler üzerinde yapılmış çok sayıda çalışma vardır. Bazı kanıtların daha ileri araştırmalarla teyit edilmesi veya güçlendirilmesi gerekmesine rağmen, özellikle ağrı kesici etkisi kanıtlanmış birçok bitki vardır.

İşte anında etki gösteren 10 ağrı kesici bitki.

Kimyon

Kimyon, botanikte Cuminum cyminum olarak bilinen otsu bir bitkidir. Kimyon tohumları hem mutfakta hem de terapötik amaçlar için kullanılır. Kimyon özellikle diyabet, epilepsi ve ağrı tedavisinde kullanılmıştır.

Yapılan araştırmalar, kimyonun ağrı kesici özelliklerini tohumlarında bulunan biyoaktif maddelere ve özellikle en bol bulunan madde olan küminaldehite bağlamaktadır. Küminaldehitin ağrı algısında yer alan reseptörler düzeyinde etki gösterebileceği bilinmektedir.

Ayrıca kimyon tohumlarından elde edilen uçucu yağlar, kas-iskelet ağrıları ve karın kramplarının tedavisinde kullanılmaktadır. Kaliteli ürünler yüzde 100 doğal olmalı ve alkol içerikli katkı maddeleri içermemelidir. Ayrıca küçük koyu renkli cam kaplarda saklanmalıdır.

Kekik

Doğal ağrı kesiciler arasında yaygın olarak kullanılan çok yıllık ve aromatik bir bitki olan kekik de oldukça etkilidir.

Kekikte bulunan timol ve karvakrol gibi biyolojik olarak aktif bileşikler, iyileştirici etkiler gösterir. Kaslar üzerinde spazm önleyici bir etkiye sahiptir. Araştırmalar, kekik esansiyel yağının menstrüel ağrı tedavisinde olumsuz etkilere neden olmadan sorunu çözmeye yardımcı olduğunu göstermektedir.

En iyi etki, kendiliğinden yetişen bitkilerden elde edilen ve kimyasal maddeler kullanılmadan yetiştirilen ürünlerden elde edilir.

Karanfil

Karanfil, mutfak ve kozmetik alanlarındaki kullanımlarına ek olarak, bitkisel ilaçlarda çeşitli iyileştirici özellikleriyle kullanılır ve aynı zamanda en güçlü doğal ağrı kesiciler arasında yer alır.

Bu özellikler, karanfilin uçucu yağlarından elde edilen aromatik bir molekül olan öjenol sayesindedir. Bu biyoaktif bileşen ağrı reseptörleri düzeyinde etkilidir.

Birkaç damla uçucu yağ, az miktarda bitkisel yağ (örn: badem yağı) ile karıştırılır ve ardından masaj yapılacak bölgeye uygulanır. Tipik olarak, karanfil adet ağrısı, karın krampları ve boyun ağrısını tedavi etmek için önerilir. Ayrıca bu baharat, diş ağrısına karşı da etkilidir.

Ak söğüt

Ak söğüt, nemli ortamlarda yaygın olarak yetişen bir ağaçtır. Botanik dünyasında Salix alba olarak bilinir ve Salicaceae'ye ait bir tür olarak sınıflandırılır.

Esas olarak kabuğunda bulunan ve çoğunlukla salisinden oluşan biyolojik olarak aktif bileşenler açısından zengindir. Ak söğütün iyileştirici özellikleri, bu maddeye ve güçlü bir doğal ağrı kesici ve iltihap önleyici olarak sınıflandırılan polifenoller ve flavonoidler sayesindedir. Ak söğüt kabuğu çeşitli mekanizmalar yoluyla ağrıya etki eder.

Kapsüller veya sıvı çözeltiler şeklinde satılan ak söğüt takviyeleri, sırt ağrısı, baş ağrısı, romatizma ve artrit gibi çeşitli ağrılarda etkilidir. Ürünler, aktif bileşen yüzdesi açısından birbirinden farklılık gösterebilir, üretici tarafından önerilen dozajları takip etmek gerekir. Söğüt takviyeleri yemekten sonra tüketilmelidir.

Nane

Nane tüm dünyada yetiştirilmektedir ve yaprakları çeşitli şifalı etkilere sahiptir. Nane özellikle ağrı kesici etkisiyle bilinir. Ağrı kesici etkisi reçineler, uçucu yağlar ve flavonoidler gibi bitkide bulunan maddeler sayesindedir ve hem merkezi hem de çevresel olarak ağrı reseptörleri düzeyinde etki eder.

Alınacak ürünler esas olarak yüzde 100 saf ve organik esansiyel yağlardan oluşmalıdır. Nevralji, kas ağrısı, eklem ağrısı ve migrene uygulanmak üzere harici kullanım için bu tür ürünler kullanılabilir. Baş ağrısını gidermek için şakaklara ve alına nane esansiyel yağı sürebilirsiniz, ancak göz çevresine çok yaklaşmamaya dikkat edin.

Kişniş

Kişniş, tek yıllık otsu bir bitkidir. Bitkinin hem taze yaprakları hem de kurutulmuş tohumları mutfak alanında kullanılmaktadır. Ayrıca kişniş, alternatif tıpta kullanılan iyi bilinen bir ilaçtır. Yapılan araştırmalar, ağrı kesici bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir.

Bu özellik, kuersetin gibi flavonoidler de dahil olmak üzere bitkide bulunan biyoaktif bileşenler sayesindedir. Bu maddeler bazı reseptörler düzeyinde faaliyet göstererek ağrı algısını yok eder.

Ağrı kesici için üretilen ürünler çoğunlukla kişnişin damıtılmasıyla elde edilen ve küçük koyu renkli cam kaplarda bulunan yüzde 100 saf esansiyel yağdan oluşur. Ürünün birkaç damlası herhangi bir bitkisel yağ ile karıştırılmalı ve tamamen emilene kadar ağrıdan etkilenen bölgeye uygulanmalıdır. Genel olarak bu ürünler romatizma ve kas ağrılarının tedavisi için uygundur.

Pelin

Pelin, botanikte Artemisia absinthium adıyla bilinen ve Asya ve Avrupa gibi dünyanın farklı bölgelerinde yaygın olan otsu bir bitkidir. Bu bitki, sayısız iyileştirici etkiye sahiptir ve alternatif tıbbın fitoterapötik ilaçlarından biridir. Genel olarak, pelin ile ilişkili iyileştirici güçler, aralarında terpenoidler, organik asitler ve flavonoidler bulunan çok sayıda fitokimyasal bileşeni sayesindedir.

Bitkinin uçucu yağları da iyileştirici özelliklere sahiptir. Özellikle yüzde 100 doğal ve saf esansiyel yağların adet, eklem ve kas ağrılarının tedavisi için uygun olduğu ve genel olarak yatıştırıcı ve rahatlatıcı bir etki gösterdiği bilinmektedir.

Ebegümeci

Ebegümeci, ağrı kesici ve iltihap önleyici özellikleri ile bilinir. Bu özellikler bitkide bulunan flavonoidler sayesindedir ve bu maddeler yaprak ve çiçeklerde yoğunlaşmıştır. Bu maddeler yatıştırıcı olarak hareket ederek iltihaplanma ve ağrı tedavisinde fayda gösterir.

Ebegümeci, çoğunlukla gıda takviyeleri üretmek için kullanılır, elde edilen sıvı çözeltiler, yaprak ve çiçeklerden elde edilen etken maddeleri içermelidir. Sıvı takviyelere ek olarak bitki çayı olarak da tavsiye edilir.

Kara yonca

Kara yonca, çeşitli iyileştirici özellikleriyle bilinir ve kas krampları, romatizma ve eklem kireçlenmesi tedavisi için terapötik uygulamalara sahiptir. Yoncanın iyileştirici özellikleri, flavonoidler, alkaloidler ve triterpenler gibi biyolojik olarak aktif bileşenleriyle ilişkili görünmektedir.

Yonca bazlı takviyeler, hem kapsüller hem de tabletler şeklinde ve özüt olarak bulunur. Taze bitkilerden yapılmış ürünlerin satın alınması tavsiye edilir.

Zencefil

Zencefil kökü belki de doğada bulunan en güçlü ağrı kesicilerden biridir. Araştırmalar, zencefil özütünün vücutta iltihaplanmaya neden olan moleküller olan sitokinlerin üretimini azaltmada önemli bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Zencefil, olumsuz yan etkilere neden olmadan ağrıyı tedavi eder ve vücut iç iltihaplı süreçleri azaltır.