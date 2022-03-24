Anında tuvalete çıkartıyor! Kuru erik suyunun bağırsaklara etkisi inanılmaz...

Kabızlık, yaşam kalitesini olumsuz etkilemekle birlikte sağlık açısından birçok sorunu beraberinde getiriyor. Kabızlığın doğal çaresi ise kuru erikleri suda bekletip içmekten geçiyor.

Sindirim sorunlarının en kritiği kabızlık, milyonlarca insanın çözmeye çalıştığı, alternatif yöntemler aradığı hastalıkların başında geliyor.

Milyonlarca insan tuvalete çıkamama sonucu şiş günler geçirirken, kronik ve geçiçi sebepleri de gözden geçirmekte fayda var.

Kabızlık için ilaçlara sarılmaktansa, çareyi doğal yollarda aramakta da fayda var.

Uzman doktora görünmenizi tavsiye etmekle beraber tükettiğiniz besinler kabızlığa neden olma veya geçirme konusunda iş bitirici olabiliyor.

Peki kayısı dışında kabızlığa ne iyi gelir? Kabızlık nasıl geçer? Doğal yolla tuvalete çıkmanın en etkili yolu hangisi?

Halk arasında zeytinyağı içmek ve kayısı yemek tavsiye edilse de, az bilinen bir yöntem daha var ki, kısa sürede tuvalete gitmenizi sağlayabilir.

KURU ERİK SUYU İÇMENİN BAĞIRSAKLARA FAYDASI

Kuru meyveler ve özellikle de kuru erik eski zamanlardan beri kabızlığı önlemek veya tedavi etmek için kullanılır. Kuru eriğin lif içeriği yüksektir ve bu çözünmeyen lifleri sayesinde dışkıda bulunan su miktarını artırarak dışkılamayı kolaylaştırır.

Günde 3 adet kuru erik yıkanıp temizlendikten sonra 1 büyük bardak suyun içine atılır ve üzeri kapatılarak oda sıcaklığında 1 gece bekletilir.

Sabah aç karnına suyu içip kuru meyveleri yemek gün içinde bağırsaklarınızın daha iyi çalışmasına yardımcı olacaktır.