Anjiyodan kurtarıyor! Her gece 1 bardak için, damar tıkanıklığını bitirin... Damar tıkanıklığına iyi gelmesiyle bilinen zencefil çayı, düzenli tüketildiği takdirde kardiyovasküler sistemi düzenliyor.

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Sigara tüketiminin her gün arttığı toplumumuzda, damar tıkanıklığı da beraberinde geliyor.

Damar tıkanması problemiyle anjiyo olmak durumunda olanlar, ilaç tedavisiyle de destekleniyor.

Vücudun sisteminin işlemesi için damarların sağlıklı olması gerekiyor. Tıkalı damarlar, beslenmenin dengeye girmesiyle bir nebze de olsa rahatlayabiliyor.

Damar tıkanıklığı denilince akla gelen zencefil, alternatif tıbbın bir mucizesi sayılıyor.

Zencefili çay olarak düzenli tükettiğiniz takdirde, damarlarınızda bakın neler oluyor...

Damar dostu

Taze zencefili küçük küpler halinde soyun ve dilimleyin. Biraz sıcak su ekleyin ve iyice karıştırın. Zencefil suyunuz 10 dakika içinde içilmeye hazır hale gelecek.

Damar sıkışması yaşayan kişiler için damar açıcı besinlerin başında zencefil gelmektedir.

Zencefil, içerdiği gingerol adlı bir bileşen sayesinde vücutta iltihaplanmayı azaltabilir. Bu, damarların iltihaplanmasını önleyebilir ve damar sağlığını koruyabilir.