Ankara'da anne ve oğul, aynı gün kalp pili takılarak sağlığına kavuştu

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Soner Atasever, kısa mesafeli yürüyüşlerde nefes nefese kalıyor, sık sık çarpıntı hissediyordu. Şikayetleri giderek artınca, Ankara Etlik Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniği’ne başvurdu.

Yapılan detaylı tetkikler sonucunda Atasever’in kalp kasında kalınlaşma olduğu belirlendi ve kendisine “hipertrofik kalp kası hastalığı” tanısı kondu. Doktorlar, ani kalp durması riskine karşı şoklama özelliğine sahip kalp pili takılması gerektiğini bildirdi.

KENDİSİNDEN ESİNLENEN ANNE DE AYNI TEŞHİSİ ALDI

Oğlunun hastalığını öğrenen Birsen Atasever (57), geçmişte geçirdiği kalp krizleri sonrası yaşadığı yorgunluk ve halsizlik şikayetleri nedeniyle aynı hastaneye başvurdu.

Yapılan tetkikler, annenin de kalp yetersizliği yaşadığını ortaya koydu. Kardiyoloji uzmanları, her iki hastaya da aynı operasyonun uygulanmasının uygun olacağını belirtti.

"ANNEMLE EL ELE AYNI GÜN AMELİYATA GİRDİK"

Operasyon sürecini anlatan Soner Atasever, ameliyat öncesinde günlük yaşamda küçük eforlarda bile kalp ritminin bozulduğunu söyledi:

Tanıyı aldıktan sonra benzer şikayetleri yaşayan annemi de doktora götürdüm. Tetkikler sonucunda ona da kalp pili takılmasına karar verildi. Annemle aynı gün ameliyata girdik, aynı gün çıktık ve taburcu olduk. Artık merdivenleri rahat çıkabiliyorum, rahat uyuyabiliyorum. Gençtim ama şimdi çok daha genç hissediyorum.

"OĞLUMUN İYİLEŞTİĞİNİ GÖRÜNCE KENDİ AĞRIMI UNUTTUM"

Anne Birsen Atasever, 2018’de ilk kalp krizini geçirdiğini, sonrasında sürekli yorgunluk ve halsizlik yaşadığını anlattı:

Hiç gücüm kalmamıştı, işe gidemiyordum. Hocamız kalp pilini önerdi. Oğlumla birlikte el ele girdik ameliyata, birbirimize destek olduk. Oğlumu sağlıklı görünce kendi ağrımı unuttum.

"FARKLI ŞİKAYETLERLE BAŞVURDULAR"

Ameliyatı gerçekleştiren Kardiyoloji Uzmanı Dr. Çağatay Tunca, anne ve oğulun farklı şikayetlerle kliniğe başvurduğunu belirtti:

Birsen Hanım’da nefes darlığı, halsizlik ve bacaklarda ödem vardı. Kalp yetersizliği tespit ettik. Oğlu Soner’de ise kalp duvar kalınlığı ve ritim bozukluğu gözlemledik. Ani kalp durması riskine karşı her iki hastaya da şoklama özellikli kalp pili takmaya karar verdik.

Dr. Tunca, işlemlerin hastaların tercihiyle aynı gün yapıldığını ve her iki hastanın da sağlık durumunun iyi olduğunu vurguladı.

ANİ KALP DURMASINA KARŞI KORUYUCU CİHAZ

Dr. Tunca, kalp pilinin hayati tehlike oluşturan ritim bozukluklarını algılayıp şokla müdahale ettiğini belirterek şu bilgileri verdi:

Cihaz, sol köprücük kemiğinin altına yerleştiriliyor ve yaklaşık 15 dakikada takılıyor. Kalbe uzanan kablo sürekli ritmi izliyor. Hayatı tehdit eden ritim oluşursa cihaz ya şok veriyor ya da ritmi düzenleyerek hastayı ani ölüme karşı koruyor.

Başarılı operasyonun ardından Birsen ve Soner Atasever normal yaşamlarına döndü. Anne-oğul, yaşadıkları bu süreçte birbirlerine verdikleri desteğin, iyileşme sürecini hızlandırdığını dile getirdi.