Anksiyete atakları için etkili çözüm: Hidroterapi

Soğuk bir duş almak kadar basit bir şeyin anksiyete ataklarınızı dizginleyebilecek bir güce sahip olduğunu biliyor muydunuz? Gelin detaylara birlikte göz atalım…

Kaygıdan muzdarip olduğunuzda bedeninizde tam olarak ne olduğunu biliyor musunuz? Kalp atış hızınızı yükseltir, sizi nefessiz ve huzursuz hissettirir. Duraklatmak için insanlar sakinleştirici etkili ilaçlara yönelirler veya biraz temiz hava almak için dışarı çıkarlar, ancak anksiyete ataklarıyla başa çıkmanın başka bir yolu vardır: Soğuk duş almaktır.

Soğuk suyla duş alma tekniğine hidroterapi denir ve ister inanın ister inanmayın, özellikle fiziksel kaygı belirtilerini azaltmaya yardımcı olur. İşte, anksiyete atakları esnasında rahatlamanızı sağlayacak hidroterapi hakkında herşey…

HİDROTERAPİ NEDİR?

Hidro kelime anlamı olarak aslında su demektir. Yaşamamızın devam edebilmesi için her zaman suya ihtiyacımız vardır. Bunlardan biri de, psikolojik buhranlı dönemlerdir. Gerçekten yorgun veya uykulu hissettiğinizde, yüzünüze soğuk su çarpmak anında size enerji verir.

Endişeli olduğunuzda, yüksek kalp atış hızı nedeniyle vücut ısınızda ani bir artış olur. Eğer bir alırsak soğuk duş bu noktada, kendi sıcaklık düşüşü hissedeceksiniz. Bu teknik, kalp atış hızınızı normalleştirecek, beyninize oksijen tedarikini iyileştirecek ve gerilimi azaltmak için kanın çekirdekten uzaklaşmasını sağlayacaktır.

Kişi kendini kaygılı hissettiği zaman terleme yaşar ve adrenalin seviyelerindeki bir artış nedeniyle kalp atış hızı ve kan basıncı artar. Bu gibi durumlarda, iki ila üç dakika boyunca 20 derece santigrat derece civarında soğuk bir duş (hidroterapi) almanın kalp atış hızını ve kan basıncını kontrol etmeye yardımcı olabileceğini gösteren kanıtlar vardır.

Bu soğuk su tedavisinin yardımcı olabileceği bir başka yol da bağışıklık sistemini güçlendirmek ve strese neden olan bir hormon olan kortizol hormonunu azaltmaktır. Araştırmalar ayrıca soğuk duşların endorfinleri veya iyi hissetme hormonunu artırabileceğini göstermiştir.

HİDROTERAPİ HER ZAMAN İŞE YARAR

Her anksiyete atağı aynı değildir. Doğası gereği şiddetliyse, tıbbi müdahale gerekir ve durumun üstesinden gelmek için soğuk bir duşa güvenemezsiniz. Duş almak pek mümkün olmadığında, yüzünüze gerçekten soğutulmuş bir su sıçratabilir veya yüzünüzü beş dakika suya batırılmış bir bezle kapatabilir ve rahatlayabilirsiniz. Ayrıca, durumunuzu daha da kötüleştirebileceğinden, anksiyete atağı geçirirken sıcak bir duştan kaçınmakta da fayda vardır.